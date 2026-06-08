Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo giành HCV và phá kỷ lục tại giải Đông Nam Á 2026

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa và giành thêm HCV quan trọng tại ngày 8-6 ở giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Xạ thủ Việt Nam của nội dung 10m súng trường hơi nữ tại giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: PHẠM CAO

Trong ngày thi đấu, các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thể hiện phong độ tốt ở nội dung 10m súng trường hơi nữ để có 2 HCV quan trọng.

Tại vòng loại, các xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo đã tập trung thi đấu và giành điểm số tốt nhất. Trong đó, Phí Thanh Thảo có vị trí thứ 2 với kết quả 628,7 điểm còn Lê Thị Mộng Tuyền đứng hạng 4 với 627,5 điểm còn Nguyễn Thị Thảo có hạng 10 với kết quả 622,6 điểm.

Tính thành tích đồng đội, đội súng trường nữ Việt Nam đã có tổng 1878,8 điểm để giành HCV đồng thời phá kỷ lục của Đông Nam Á. Vị trí thứ nhì thuộc về đội Singapore trong khi hạng ba là đội Indonesia.

Tuy nhiên, các xạ thủ nữ của Việt Nam còn giành thêm kết quả xuất sắc ở chung kết bài bắn cá nhân. Qua các lượt bắn, xạ thủ Phí Thanh Thảo đã có 250,6 điểm để giành HCV. Quan trọng hơn, thành tích của cô cũng được xác định là kỷ lục mới của chung kết 10m súng trường hơi nữ của Đông Nam Á. Tại bài bắn cá nhân, Lê Thị Mộng Tuyền đã xếp vị trí hạng 6.

2 tấm HCV có thêm tại nội dung 10m súng trường hơi nữ được Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đánh giá là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho toàn đội.

Cùng ngày thi đấu, chúng ta còn giành thêm HCB đồng đội 10m súng trường hơi nữ nhóm tuổi trẻ với thành tích của xạ thủ Dương Hà My, Trần Hoàng Gia Bảo, Phạm Lăng Ngọc Hân. Trong kết quả cá nhân 10m súng trường hơi nữ nhóm tuổi trẻ, Dương Hà My đã giành HCV khi đạt thành tích 247 điểm. Chương trình thi đấu của giải còn kéo dài đến hết ngày 12-6.

MINH CHIẾN