Trịnh Thu Vinh giành HCV đồng đội 25m súng ngắn thể thao và phá kỷ lục giải vô địch Đông Nam Á 2026

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng bên phải) và đồng đội tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: VŨ ANH

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung là 3 xạ thủ Việt Nam góp mặt trong bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ tại ngày tranh tài 6-6 ở giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Đài Bắc Trung Hoa.

Khép lại vòng loại, Nguyễn Thùy Trang giành 588 điểm trong khi Trịnh Thu Vinh có 587 điểm còn Nguyễn Thùy Dung đạt 574 điểm. Tính tổng thành tích, đội bắn súng nữ Việt Nam đạt 1749 điểm và giành HCV nội dung đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ. Thành tích trên đã phá kỷ lục Đông Nam Á trong nội dung. Trước đó, kết quả 588 điểm tại vòng loại cá nhân của Nguyễn Thùy Trang cũng là kỷ lục mới của bắn súng Đông Nam Á.

Nối tiếp sau đó, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh được vào chung kết bài bắn cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ. Sau các lượt bắn quyết định, Nguyễn Thùy Trang giành HCB với 32 điểm. Trịnh Thu Vinh không có kết quả huy chương cá nhân tại bài bắn.

SEA Games 33-2025 cách đây gần 1 năm là giải đấu quốc tế mà Trịnh Thu Vinh đạt phong độ tốt nhất. Trên trường bắn tại Thái Lan khi đó, nữ xạ thủ số 1 của tổ súng ngắn thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam đã mang về 4 tấm HCV, trong đó có 2 ngôi vô địch cá nhân bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ. Khép lại SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh đã bước vào chuẩn bị chuyên môn từ đầu năm 2026. Đẳng cấp của cô đã gia tăng thêm sự kỳ vọng phải giành thứ hạng tốt nhất ở mọi giải đấu từ người hâm mộ trong năm nay.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế thứ 3 trong năm nay của Trịnh Thu Vinh. Trước đó, cô đã góp mặt giải vô địch châu Á 2026 (nội dung súng ngắn, súng trường) ở Ấn Độ và Cúp thế giới 2026 tại Đức. Trong từng giải trên, Thu Vinh không giành được tấm HCV ở nội dung mình tham dự. Dù thực tế, phong độ của xạ thủ đảm bảo được yêu cầu do chuyên gia và Ban huấn luyện kiểm tra kỹ càng để Thu Vinh phải giữ được chỉ số thành tích.

Thu Vinh và Thùy Trang tập trung giành kết quả tốt nhất tại giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trở lại với giải vô địch Đông Nam Á 2026, những tấm huy chương đầu tiên (trong đó có HCV đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ) là thành tích giúp Thu Vinh giải tỏa được áp lực đáng kể. Bản thân cô từng bày tỏ rằng mình giữ một tinh thần bĩnh tĩnh và sự tỉnh táo mỗi khi ra thi đấu. Nhưng chắc chắn khi không gặp áp lực, viên đạn từ nòng súng của Thu Vinh sẽ đạt sự chính xác cao nhất.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết giải vô địch Đông Nam Á 2026 là cuộc tranh tài có giá trị để giúp từng tuyển thủ, gồm Trịnh Thu Vinh, đạt phong độ tốt nhất cũng như có một tinh thần thoải mái để hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo.

Đội súng tường 10m nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: PHẠM CAO Giải vô Địch Đông Nam Á 2026 kéo dài tới hết ngày 12-6. Ngoài thành tích ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có một số kết quả đáng chú ý khác gồm HCĐ đồng đội súng trường 3 tư thế nam (Nguyễn Thành Nam/Phùng Việt Dũng/Nguyễn Văn Quân), HCB 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam (Hà Minh Thành/Trần Công Hiếu/Vũ Tiến Nam), HCB 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam (Trần Công Hiếu), HCĐ 10m súng trường hơi đồng đội nữ (Lê Thị Mộng Tuyền/Phí Thanh Thảo/Nguyễn Thị Thảo), HCB 10m súng trường hơi cá nhân nữ (Lê Thị Mộng Tuyền).

MINH CHIẾN