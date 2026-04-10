Tài năng trẻ Trần Hồ Nhân Văn và đồng đội tranh tài giải taekwondo vô địch trẻ thế giới 2026

Các gương mặt trẻ hàng đầu của taekwondo Việt Nam đã tới Uzbekistan sẵn sàng thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2026.

Võ sĩ Trần Hồ Nhân Văn của đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam từng có HCĐ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: CỤC TDTT VN

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo trẻ Việt Nam cho biết, các gương mặt tốt nhất trong từng nội dung đều được cử tới Uzbeksitan tranh tài.

Theo đó, đội hình taekwondo trẻ Việt Nam có mặt tại Uzbekistan với các võ sĩ Trần Hồ Nhân Văn, Nguyễn Đức trung, Lê Phan Tuấn Kiệt, Bùi Ngọc Anh, Hoàng Thị Thu Huyền, Lường Thị Hải Yến, Ngô Thị Mỹ An, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Lan Phương, Võ Thị Hồng Thắm, Ma Ngọc Diệp.

Trong số này, võ sĩ Hoàng Thị Thu Huyền từng giành được HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 còn Trần Hồ Nhân Văn có HCĐ. Hiện tại, Thu Huyền và Nhân Văn đang được đánh giá là những võ sĩ trẻ rất triển vọng của taekwondo Việt Nam.

Giải taekwondo vô địch trẻ thế giới 2026 ghi nhận con số kỷ lục 991 võ sĩ từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài chính thức từ ngày 12-4 tới 17-4. Theo chương trình thi đấu, võ sĩ sẽ tranh tài 10 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ.

Liên đoàn taekwondo thế giới cũng xác định kết quả thi đấu tại giải sẽ là cơ sở chuyên môn để trao suất Olympic trẻ cho các quốc gia.

Giải taekwondo vô địch trẻ thế giới luôn là nơi phát hiện ra những võ sĩ tiềm năng để phát triển tương lai. Chương trình được Liên đoàn taekwondo thế giới tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Tại năm 2024, võ sĩ taekwondo trẻ Việt Nam không giành được huy chương qua các nội dung tham dự. Lần gần nhất taekwondo Việt Nam giành được huy chương ở giải này là năm 2018. Khi đó, võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân đã có HCV hạng cân 48kg nữ.

Theo chương trình, các võ sĩ bắt đầu cân trọng lượng chuyên môn từ ngày 11-4 để bước vào thi đấu chính thức.

