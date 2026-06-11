Đông đảo kỳ thủ cả nước thi đấu giải cờ vua vô địch đồng đội quốc gia 2026

Giải cờ vua vô địch đồng đội quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Ninh Bình và thu hút nhiều kỳ thủ hàng đầu góp mặt.

Các kỳ thủ hàng đầu của cờ vua Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch đồng đội quốc gia tại Ninh Bình. Ảnh: CHESSVN

Năm nay, giải được tổ chức từ ngày 12-6 tới 22-6. Các kỳ thủ sẽ tranh tài để tính kết quả đối với nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp. Ngoài ra, giải còn tổ chức nội dung đôi nam nữ phối hợp đối với cờ vua. Cờ Asean cũng được tranh tài tại Ninh Bình lần này. Ban tổ chức không hạn chế các đơn vị đăng ký số lượng kỳ thủ tranh tài.

Ngày 12-6, các đoàn sẽ họp kỹ thuật để xác định chính thức lực lượng tham dự giải. Dự kiến sẽ có hơn 300 kỳ thủ góp mặt trong giải năm nay.

Liên đoàn cờ Việt Nam và Ban tổ chức giải năm nay quy định, về xếp hạng đồng đội sẽ tính thành tích tổng thứ hạng của 4 kỳ thủ nam và 4 kỳ thủ nữ cờ vua (2 kỳ thủ nam, 02 kỳ thủ nữ với cờ Asean) xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị.

Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm; nếu vẫn bằng nhau thì đội có kỳ thủ xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên. Đội xếp thứ 4 được tính là đồng hạng ba.

Đối với xếp hạng đôi nam nữ, bộ phận chuyên môn sẽ xét lần lượt theo tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đội, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam). Đội xếp thứ 4 được tính đồng hạng ba.

Cùng tại giải, Liên đoàn cờ Việt Nam cũng tiến hành thi đấu nội dung dành cho vô địch đồng đội cờ vây quốc gia 2026.

MINH CHIẾN