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Đội bơi TPHCM đứng nhất toàn đoàn giải vô địch trẻ quốc gia 2026 bằng kết quả vượt trội 63 HCV

SGGPO

Kình ngư của đội tuyển TPHCM chiến thắng thuyết phục tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026 khi có 63 tấm HCV trong các nội dung tranh tài.

Các gương mặt trẻ đã thi đấu nỗ lực tại giải năm nay ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HCMSWIMMING
Các gương mặt trẻ đã thi đấu nỗ lực tại giải năm nay ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HCMSWIMMING

Ngày 28-7 đã khép lại chương trình thi đấu giải bơi vô địch trẻ quốc gia 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Kết thúc tranh tài, đội tuyển TPHCM đã giữ vị trí nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội 138 huy chương (63 HCV, 40 HCB, 35 HCĐ). Vị trí thứ nhì thuộc về đội Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 với 26 HCV, 21 HCB và 11 HCĐ. Đội Thanh Hóa có vị trí hạng 3 (9 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ) còn hạng 4 là đội Đà Nẵng (6 HCV, 5 HCB, 10 HCĐ).

Trở lại với ngày thi đấu cuối của giải, các kình ngư TPHCM giành được 9 ngôi vô địch trong các nội dung tranh tài ở đường đua xanh. Đóng góp vào thành tích chung cho đội tuyển TPHCM, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Khả Nhi đã về đích đầu tiên nội dung 800m tự do nữ vô địch trẻ với thời gian 9’02”66. Ngoài ra, thành tích HCV của đội tuyển TPHCM còn có lần lượt ở kết quả thi đấu của Trần Bảo Sơn (50m bướm nam, U11), Bùi Khánh Chi (50m bướm nữ, U11), Hà Quốc Nguyên (50m bướm nữ, 12-13 tuổi), Trần Bảo Sơn (200m hỗn hợp cá nhân nam, U11), Bùi Khánh Chi (200m hỗn hợp cá nhân nữ, U11), Hà Quốc Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân nam, 12-13 tuổi), Nguyễn Vinh Thái Bảo (200m hỗn hợp cá nhân nam, 14-15 tuổi)…

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VĐV đạt thành tích cao nhận huy chương ở giải. Ảnh: HCMSWIMMING

Ở ngày thi đấu cuối cùng, một số VĐV trẻ khác cũng tạo được dấu ấn chuyên môn. Trong đó, Tâm Carmen (Thanh Hóa) vô địch 50m bướm nữ nhóm tuổi 12-13 (29”18), Liêu Chí Vỹ (An Giang) vô địch 50m nam trẻ (25”17), Nguyễn Thúy Hiền (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4) vô địch 50m nữ trẻ (27”73)…

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MINH CHIẾN

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