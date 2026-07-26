Khoá đào tạo HLV Pickleball châu Á - APBA Class 417 khép lại tốt đẹp và đáng kỳ vọng

Sau ba ngày học tập, thực hành và đánh giá theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Pickleball Châu Á (APBA), Khóa Huấn luyện viên Pickleball Châu Á – APBA Class 417 đã chính thức khép lại, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phong trào Pickleball tại Việt Nam.

Khóa HLV Pickleball Châu Á (APBA) Class 417 hoàn thành tốt đẹp với nhiều phương pháp giảng dạy mới. Ảnh: Quỳnh Mai

Trong hai ngày đầu tiên, các học viên được tiếp cận chương trình đào tạo bài bản, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Nội dung giảng dạy tập trung vào kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp huấn luyện, xây dựng giáo án, kỹ năng tổ chức lớp học và xử lý các tình huống thực tế trong quá trình giảng dạy.

Hãy tập luyện có mục đích cho vài “cú” thuần phục trong vòng 1 giờ. Khoảng 40 phút đầu, tập dink tại vùng Kitchen (bếp), di chuyển qua vùng chuyển tiếp (Transition Zone) và phòng thủ ở đường biên đáy (Baseline) – Và 20 phút cuối, thử nghiệm bài đánh mới hoặc sửa lỗi kỹ thuật cá nhân. Sau đó hãy đấu tập, để áp dụng bài trên cho thuần phục.

Hãy nhớ, chiến thuật "Phá vỡ mô hình" (Pattern Diversity), tránh đánh lặp đi lặp lại một cú đánh. Pickleball hiện đại, giờ luôn linh hoạt luân chuyển giữa cú Drive (đánh bóng mạnh) và Drop (bỏ nhỏ/thả bóng) ở cú thứ 3 (3rd shot) và cú thứ 5 (5th shot) để đối thủ không bắt bài.

Kỹ thuật "Recover & Hover", khi đã đẩy đối thủ vào thế rướn người hoặc sang hai bên mép sân, các học viên lập tức "dâng cao và bao quát" (hover) ngay vạch Kitchen – Và chủ động che chắn vùng giữa sân (middle) – nơi dễ bị phản công nhất. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Dương Cao và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các học viên không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn hình thành tư duy huấn luyện hiện đại, lấy người học làm trung tâm và hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế.

Giảng viên Dương Cao hướng dẫn các học viên trong buổi học cuối của

﻿chương trình đào tạo đạt chuẩn Châu Á.

Phát biểu sau khi kết thúc khóa học, Giảng viên Dương Cao chia sẻ: “Qua từng khóa học, chất lượng chuyên môn của các học viên ngày càng được nâng cao. APBA Class 417 tiếp tục ghi nhận nhiều học viên có nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy huấn luyện hiện đại và khả năng truyền đạt hiệu quả. Điều đó cho thấy cộng đồng Pickleball Việt Nam đang phát triển đúng hướng, với đội ngũ huấn luyện viên ngày càng chuyên nghiệp và sẵn sàng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Tôi tin rằng những kiến thức và kinh nghiệm được trang bị trong khóa học sẽ giúp các học viên tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực của Pickleball, góp phần xây dựng phong trào ngày càng phát triển bền vững.”

APBA Class 417 không chỉ là một khóa đào tạo chuyên môn mà còn là diễn đàn kết nối những người yêu Pickleball trên cả nước. Thông qua các buổi học, thực hành và trao đổi kinh nghiệm, các học viên đã cùng nhau xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ kiến thức và hình thành mạng lưới huấn luyện viên nhằm thúc đẩy sự phát triển của Pickleball tại Việt Nam trong thời gian tới.

Giảng viên Pickleball Châu Á (APBA) Class 417 - Hướng dẫn tận tình các học viên.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm, tạo điều kiện và dành sự đồng hành đối với khóa học. Sự quan tâm của quý lãnh đạo là nguồn động viên to lớn, góp phần khẳng định vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao, đồng thời tạo động lực để Pickleball tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam.

Khép lại APBA Class 417 cũng là khởi đầu cho hành trình mới của các học viên trên cương vị những Huấn luyện viên Pickleball đạt chuẩn Châu Á. Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được, các học viên sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực của Pickleball đến cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bộ môn tại Việt Nam và từng bước hội nhập với khu vực.

DŨNG PHƯƠNG