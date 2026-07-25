Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc: Điểm sáng của đội tuyển bơi Việt Nam

Nam tuyển thủ Trần Văn Nguyễn Quốc đang nổi lên là 1 trong những gương mặt được đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng giành kết quả tốt nhất trên đấu trường quốc tế…

Trần Văn Nguyễn Quốc là gương mặt triển vọng của đội tuyển bơi Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: MINH CHIẾN

Trần Văn Nguyễn Quốc tiếp tục có mặt trên hồ bơi tại quên nhà thành phố Đà Nẵng để tranh tài giải vô địch trẻ quốc gia 2026 lúc này. Nguyễn Quốc vừa khép lại các cuộc so tài của mình ở giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 và là VĐV Việt Nam có thành tích các nhân xuất sắc nhất.

Trao đổi ngắn gọn khi đã về nước sau giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 tổ chức ở Bangkok (Thái Lan), Nguyễn Quốc cho biết: “Tôi thật sự vui khi giành được thành tích HCV tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á lần này. Mỗi lần xuống nước, tôi đều nỗ lực hết khả năng của mình”.

Trên hồ bơi tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026, cá nhân Trần Văn Nguyễn Quốc giành 5 tấm HCV )thi đấu nhóm tuổi 17-18) và phá 1 kỷ lục trẻ châu Á. Nguyễn Quốc lần lượt vô địch cự ly 1.500m tự do (15’37”78), 800m tự do (8’05”34), 400m tự do (3’52”25, phá kỷ lục trẻ châu Á), 200m tự do (1’49”75) và 100m tự do (50”44).

Bản thân Nguyễn Quốc cũng bảo rằng, dường như mình có duyên để giành huy chương tại hồ bơi ở Bangkok (Thái Lan). Nơi tổ chức giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 chính là địa điểm từng thi đấu môn bơi SEA Games 33-2025. Với kỳ Đại hội này, Nguyễn Quốc cũng giành cho mình 5 tấm huy chương (1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ). Trên hồ bơi của SEA Games 33-2025, Nguyễn Quốc từng bày tỏ rất thật lòng trước ống kính truyền hình rằng: “Lần đầu tiên được tham dự SEA Games, tôi chỉ hướng đến một điều duy nhất là không để mình bị chậm lại phía sau các đối thủ”. Sau gần 1 năm, Nguyễn Quốc đã trở lại Bangkok (Trung Quốc) và tiếp tục làm tốt nhất khả năng của mình trong giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026.

Đánh giá về Nguyễn Quốc, HLV Châu Bá Anh Tư của đội tuyển bơi Việt Nam từng phân tích rằng đây là 1 trong những VĐV trẻ rất tiềm năng của bơi Việt Nam và trên hết là Nguyễn Quốc luôn giữ sự khát khao giành các kết quả tốt nhất để vượt chỉ số chuyên môn của bản thân.

Qua mỗi chu kỳ đào tạo huấn luyện ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bơi Việt Nam từng có không ít gương mặt VĐV nam làm nên thành công. Với bơi Đà Nẵng nói riêng, Trần Văn Nguyễn Quốc đang được xem là VĐV kế tục xứng đáng đàn anh đi trước là cựu tuyển thủ Hoàng Quý Phước. Cả Nguyễn Quốc và Quý Phước cùng giống nhau 1 điểm là họ đều được phát triển chuyên môn kỹ lưỡng nhất rồi trở thành những điểm sáng, giành những tấm huy chương quốc tế cao quý nhất của Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Quốc từng được thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bắt đầu tập bơi từ năm 7 tuổi, bây giờ, Trần Văn Nguyễn Quốc đã có 10 năm tập luyện và được thi đấu các giải trong nước, quốc tế. Năm ngoái, Nguyễn Quốc đã có sự trải nghiệm quốc tế đáng kể là cuộc thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2025 ở Romania. Cũng từ giải đấu này, Nguyễn Quốc được tích lũy thêm kinh nghiệm để tiếp tục được có mặt tại SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Đội tuyển bơi Việt Nam đang chuẩn bị hành trình tranh tài ASIAD 20 tại Nhật Bản. Với phong độ hiện tại, Nguyễn Quốc hoàn toàn đủ khả năng được Ban huấn luyện trao 1 suất chính thức tham dự Đại hội. Nếu điều ấy hiện thực, Nguyễn Quốc sẽ được trải nghiệm kỳ Đại hội thể thao quan trọng của châu Á mà không phải VĐV nào cũng có tấm vé góp mặt.

MINH CHIẾN