Messi – Yamal: Cuộc chuyển giao vương quyền

Có những khoảnh khắc trong dòng chảy của thời gian mà sự trùng hợp ngẫu nhiên trở nên phi lý đến mức người ta buộc phải tìm đến những khái niệm tâm linh để giải thích. Luis de la Fuente, thuyền trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, đã gọi đó là "bí danh của Chúa khi Ngài không muốn ký tên mình". Ông đang nói về một bức ảnh, một tấm phim cũ từ năm 2007, ghi lại cảnh một chàng trai 19 tuổi với mái tóc dài lãng tử đang nâng niu, tắm rửa cho một đứa trẻ bốn tháng tuổi trong một chiếc chậu nhựa màu xanh.

Chàng trai đó là Lionel Messi. Đứa trẻ đó, thật khó tin, chính là Lamine Yamal. Hai mươi năm sau, tại thành phố sôi động nhất thế giới, họ đứng đối diện nhau trong trận chung kết World Cup 2026. Một người là "trọng lực không thể tránh khỏi" của bóng đá thế giới suốt hai thập kỷ, người kia là "thiên tài được chạm bởi cây gậy của Chúa," kẻ đang bắt đầu bẻ cong thực tại theo cách mà người tiền bối từng làm.

Định mệnh được viết trong phòng thay đồ Camp Nou

Câu chuyện bắt đầu từ một dự án lịch từ thiện của tờ báo Sport phối hợp cùng Unicef. Messi, khi đó còn là một tài năng trẻ nhút nhát, đã được sắp xếp chụp ảnh cùng một đứa trẻ được chọn ngẫu nhiên từ cuộc rút thăm tại khu phố nghèo Rocafonda. Joan Monfort, nhiếp ảnh gia thực hiện cú bấm máy định mệnh đó, thừa nhận ông từng không tin vào định mệnh, nhưng giờ thì có.

Bức ảnh bị lãng quên trong ngăn kéo suốt gần 20 năm cho đến khi cha của Yamal đăng nó lên mạng xã hội vào năm 2024 với dòng chú thích: "Sự khởi đầu của hai huyền thoại". Sự kiện này không khác gì một "lễ rửa tội" bóng đá, nơi cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã vô tình truyền lại ánh sáng của mình cho người kế vị tương lai. "Tôi đã lớn thêm một chút... và Leo cũng vậy," Yamal mỉm cười khi nhìn lại tấm hình đó trước thềm trận chung kết lịch sử.

Sự tương đồng giữa Messi và Yamal không chỉ dừng lại ở bức ảnh. Cả hai đều gia nhập học viện La Masia danh tiếng của Barcelona khi mới 12 tuổi. Cả hai đều đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã về quốc tịch: Messi có thể đã khoác áo Tây Ban Nha nhưng chọn Argentina. Yamal có thể đã chọn Morocco hoặc Guinea Xích Đạo nhưng quyết định cống hiến cho "La Roja".

Messi gặp Yamal trong một lần đến thăm La Masia. Ảnh: mạng X

Messi đã mất 20 năm để khiến người dân Argentina yêu mình một cách tuyệt đối, trong khi Yamal, ở tuổi 18, đã gánh vác hy vọng của cả một dân tộc đang khao khát tìm lại hào quang. Yamal phá vỡ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn cho Barcelona—kỷ lục từng thuộc về chính Messi. "Tôi muốn đi con đường của riêng mình... tôi không có ý định chơi giống ông ấy", Yamal khẳng định, nhưng ngay cả những người khắt khe nhất như HLV Jorge Valdano cũng phải thừa nhận rằng cậu bé này "không để chúng ta có lựa chọn nào khác ngoài việc so sánh".

Biểu tượng của sự chuyển giao

Tại World Cup 2026, chúng ta thấy hai phiên bản khác nhau của sự thiên tài. Messi, ở tuổi 39, đã tiến hóa thành một "vị thần của không gian và thời gian". Anh đi bộ, quan sát, và chờ đợi để tung ra những đường chuyền "như một bài toán toán học được giải mã". Số liệu thống kê cho thấy sự hiệu quả tàn khốc: 8 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 7 trận, trực tiếp tham gia vào phần lớn các bàn thắng của Argentina.

So sánh phong độ tại World Cup 2026

Chỉ số thống kê (tính đến trước chung kết)

Lionel Messi

Lamine Yamal

Số trận thi đấu

7

7

Số trận đá chính

6

6

Số phút thi đấu

620

495

Bàn thắng

8

1

Kiến tạo

4

0

Cơ hội tạo ra (Chances created)

25

6

Cơ hội lớn tạo ra (Big chances created)

8

1

Số lần chạm bóng

527

386

Chạm bóng trong vòng cấm đối phương

43

51

Đường chuyền thành công

258

180

Số lần rê bóng (Dribbles attempted)

41

49

Rê bóng thành công (Dribbles completed)

25

22

Tổng số cú sút (tính cả bị chặn)

34

23

Sút trúng đích

18

10

Quãng đường di chuyển (km)

56,4

50,2



(Nguồn: Opta / The Guardian1more_horiz)

Ngược lại, Yamal mang đến sự bùng nổ của tuổi trẻ với "hơi thở của đường phố". Cậu chơi bóng với niềm vui, sự tinh quái và ánh mắt lấp lánh của thần tượng Neymar, nhưng lại mang trong mình tư duy chiến thuật vượt xa tuổi tác. Yamal đã nhận ra rằng để thoát khỏi sự kiềm tỏa của đối phương, cậu phải di chuyển vào trung lộ—con đường mà Messi đã đi để thống trị bóng đá thế giới. "Nơi duy nhất mà ba người không thể kèm bạn là ở giữa sân", Yamal chia sẻ về sự tiến hóa tương lai của mình.

Trận chung kết World Cup 2026 vì thế, là màn so tài giữa một người đàn ông đang ở kỳ World Cup thứ sáu và một thiếu niên đang ở kỳ World Cup đầu tiên. Đó là hình ảnh người cha đối đầu với người được "xức dầu" kế vị.

Messi bước vào sân khấu này với vị thế của một người đã giành được tất cả, tìm kiếm danh hiệu quốc tế thứ tư liên tiếp để khép lại một chương sử vĩ đại nhất từng được viết. Trong khi đó, Yamal đứng đó như một lời hứa về một kỷ nguyên mới, một người đã giành chức vô địch Euro ngay sau sinh nhật tuổi 17 và giờ đây muốn thực hiện cú lật đổ vĩ đại nhất.

Dù kết quả tại New York có ra sao, sự hiện diện của họ trên cùng một mặt cỏ trong trận đấu lớn nhất hành tinh là một sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh. Messi đã gọi Yamal là "người giỏi nhất" trong số những cầu thủ trẻ hiện nay; Yamal đáp lại bằng sự tôn trọng tuyệt đối dành cho "người giỏi nhất lịch sử".

Vòng tròn cuối cùng cũng đã khép lại. Đứa trẻ trong chậu tắm năm nào giờ đã đủ lớn để đứng ngang hàng với người đã "rửa tội" cho mình. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, dù vương miện thuộc về ai, bóng đá thế giới cũng sẽ khắc ghi khoảnh khắc này—ngày mà hai con người định hình cả hai thế hệ gặp nhau tại điểm cuối của một hành trình và điểm khởi đầu của một huyền thoại mới.

HỒ VIỆT