Võ sĩ jujitsu Phùng Thị Huệ và ngôi vô địch châu Á 2026 để đảm bảo suất dự ASIAD 20

Phùng Thị Huệ đã thi đấu hiệu quả tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: JAU

“Em Huệ là VĐV nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, võ sĩ này có những đòn đánh đủ để vượt qua đối thủ trong thời điểm quyết định. Khi tính toán về lực lượng đối với ASIAD 20, dựa trên hạng cân đã quy định, chúng tôi tin tưởng để trao cơ hội cho Phùng Thị Huệ chuẩn bị góp mặt Đại hội lần này”, phụ trách bộ môn jujitsu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Trần Văn Thạch đã chia sẻ.

Rạng sáng ngày 19-7 theo giờ Việt Nam, Phùng Thị Huệ giành cú đúp HCV tại giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Kazakhstan. Cô lên ngôi vô địch hạng cân 45kg Newaza nữ và vô địch Fighting hạng cân 45kg nữ. Bày tỏ ngắn từ địa điểm tranh tài, Phùng Thị Huệ cho biết: “Tôi đã thấy nhiều võ sĩ mạnh của châu Á tham gia thi đấu tại Kazakhstan lần này. Tôi rất vinh dự khi đóng góp thành tích huy chương vào kết quả chung toàn đội. Nhưng, mình cũng rất tập trung tích lũy thêm kinh nghiệm và xem các đối thủ trong giải bởi họ có thể sẽ góp mặt ASIAD 20”.

Không phải ngẫu nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam quyết định tập huấn Phùng Thị Huệ trở lại để cô hướng tới nhiệm vụ then chốt ASIAD 20. Còn nhớ, SEA Games 32-2023 và ASIAD 19 đã được Phùng Thị Huệ xem là 2 giải quốc tế cuối cùng của mình với tuyển jujitsu Việt Nam. Sau ASIAD 19 tổ chức năm 2023, nữ võ sĩ này không còn thường xuyên tham gia đội tuyển quốc gia. Không phải Phùng Thị Huệ hết nhiệt huyết mà bởi cô còn nhiều mục tiêu chuyên môn tại đơn vị chủ quản Thái Nguyên và cá nhân Huệ cũng muốn lùi dần về phía sau nhường chỗ cho các võ sĩ trẻ tiếp nối.

Tuy nhiên, Phùng Thị Huệ vẫn giữ phong độ tốt khi thi đấu các giải quốc tế, dù cô tham gia theo chương trình chuyên môn của đơn vị chủ quản. Năm 2024, cô giành HCV giải vô địch châu Á. Năm 2025, cô có ngôi vô địch giải Đông Nam Á và thế giới.

Môn jujitsu của ASIAD 20 dự kiến tổ chức 8 nội dung tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay. Trong đó, nội dung nữ gồm 3 hạng cân gồm 48kg, 52kg, 63kg. Hạng cân 48kg nữ được xem là cơ hội để Phùng Thị Huệ tranh chấp huy chương cho đội tuyển jujitsu Việt Nam. Vì vậy khi được tập trung tập huấn chuyên môn chuẩn bị cho ASIAD 20, Phùng Thị Huệ sẵn sàng nhận nhiệm vụ được Ban huấn luyện giao phó.

Ba năm trước tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), Phùng Thị Huệ giành tấm HCĐ duy nhất cho đội tuyển jujitsu Việt Nam. Cô giành hạng 3 nội dung 48kg Newaza nữ khi đó. “Tôi vẫn nhớ về kỷ niệm ASIAD 19. Đó là giây phút luôn đáng nhớ khi bản thân được nhận huy chương”, Phùng Thị Huệ từng chia sẻ trong một số lần trò chuyện trước đây.

Phùng Thị Huệ sẽ có cơ hội dự ASIAD 20. Ảnh: JAU

Sau 3 năm, nhiều điều đã thay đổi. Bản thân Phùng Thị Huệ tích lũy thêm kinh nghiệm qua thi đấu nhưng cô hiểu rằng nhiều VĐV tại châu Á đang phát triển mạnh chuyên môn vào lúc này. Trong giải vô địch châu Á 2026 tại Kazakhstan, 4 võ sĩ đứng đầu hạng cân 48kg nữ lần lượt là Kim Na Hyun (Hàn Quốc), Alharbi Alanood (UAE), Kulumbetova Zhibek (Kazakhstan), Abdoh Abdulla Balqees Abdulkareem (UAE). Đây sẽ là những đối thủ quan trọng mà Phùng Thị Huệ chú ý theo dõi trong giải châu Á 2026 năm nay.

Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam cho biết, nhà vô địch hạng cân 48kg nữ tại ASIAD 19 là võ sĩ Meggie Ochoa (Philippines) đã giải nghệ nên chắc chắn nội dung này tại ASIAD 20 sẽ có tân vô địch. Từ giải vô địch châu Á 2026, Phùng Thị Huệ đã và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chuyên môn cho bản thân. Năm nay, Phùng Thị Huệ bước vào tuổi 33. Cô vẫn là võ sĩ nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển jujitsu Việt Nam.

MINH CHIẾN