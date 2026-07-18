Võ sĩ Trần Thị Thanh Hà giành HCV đầu tiêu cho tuyển jujitsu Việt Nam tại giải châu Á 2026

Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam tập trung chỉ đạo võ sĩ thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: ASIAN JUJITSU UNION

Chiều ngày 18-7 theo giờ địa phương tại Việt Nam, các võ sĩ jujitsu Việt Nam tiếp tục bước vào thi đấu các nội dung của nam, nữ tại giải vô địch châu Á 2026 được tổ chức ở Kazakhstan.

Trần Thị Thanh Hà đã mang tới niềm vui vô địch đầu tiên cho tuyển jujitsu Việt Nam khi chiến thắng tại hạng cân 52kg nữ Fighting. Nội dung ghi nhận 5 tuyển thủ tham gia tranh tài gồm Singchalad Nuchanat (Thái Lan), Zakarina Akniyet (Kazakhstan), Swain Anupama (Ấn Độ) cùng Trần Thị Thanh Hà, Vương Trần Hoài Thương của Việt Nam. Các võ sĩ đã thi đấu vòng tròn để xác định tuyển thủ có kết quả tốt nhất nhận ngôi vô địch. Với phong độ cao nhất, Trần Thị Thanh Hà đã thành công tại giải lần này. Vị trí thứ nhì thuộc về tuyển thủ Singchalad Nuchanat còn HCĐ là Vương Trần Hoài Thương.

Thành tích của Trần Thị Thanh Hà là HCV đầu tiên của đội tuyển jujitsu Việt Nam ở giải. Ngoài kết quả của Thanh Hà, Hoài Thương, đội tuyển jujitsu Việt Nam còn giành thêm 3 HCĐ trong những nội dung khác lần lượt của Vũ Thị Anh Thư (63kg nữ Fighting), Trần Việt Hoàn, Đào Hồng Sơn (56kg nam Fighting). Trong khi đó, võ sĩ được giới chuyên môn chú ý là Lò Thị Phung chỉ có hạng 7 tại nội dung 48kg nữ.

Giải vô địch châu Á 2026 tranh tài tới hết ngày 19-7. Đội jujitsu Việt Nam đã góp mặt 24 tuyển thủ ở giải năm nay, trong đó có nhiều gương mặt đang chuẩn bị cho ASIAD 20. Giải đấu ghi nhận có 355 võ sĩ từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á góp mặt.

MINH CHIẾN