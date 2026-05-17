Đội tuyển jujitsu Việt Nam tạm dẫn đầu giải thế giới 2026 với 12 HCV

Các võ sĩ của đội tuyển jujitsu Việt Nam tạm vượt lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải vô địch thế giới 2026 dành cho nội dung contact đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Võ sĩ jujitsu Việt Nam đang tích cực thi đấu tại giải thế giới 2026 dành cho nội dung contact ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TIẾN BÙI

Tính tới ngày áp chót của giải (16-5), các võ sĩ của đội tuyển jujitsu Việt Nam đã vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương khi có 12 ngôi vô địch.

Năm nay, giải đấu được diễn ra các nội dung đối với kỹ thuật contact trong thi đấu jujitsu. Một số kết quả mới nhất của tuyển thủ jujitsu Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ là HCV hạng cân trên 70kg nữ nội dung contact HIF của Nguyễn Thị Thanh Trúc, HCV 45kg nữ nội dung contact HIF của Phùng Thị Huệ, HCV 63kg nữ nội dung contact HIF của Trần Hồng Ân, HCV 70kg nữ nội dung contact HIF của Hoàng Thị Nhật Quế. Tại trận chung kết, Nhật Quế đã gặp võ sĩ trình độ cao là Kalybay Ayazhan (Kazakhstan) nhưng tuyển thủ của Việt Nam đã thể hiện được đòn kỹ thuật hiệu quả và giành chiến thắng. Tại nội dung 63kg nữ contact HIF nhóm tuổi trẻ U18, võ sĩ Nguyễn Thùy Duyên giành HCV.

Trong khi đó tại hạng cân 56kg nam nội dung contact HIF, võ sĩ Đào Hồng Sơn thi đấu không thành công. Nam tuyển thủ của Việt Nam chỉ đứng hạng 7 chung cuộc. Ở nội dung này, võ sĩ Sarsenuly Sanat (Kazakhstan) đã giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm HCV cho đội nhà.

Các nội dung cuối cùng của giải sẽ tranh tài trong ngày 17-5 qua đó Ban tổ chức tiến hành bế mạc. Tính tới trước ngày cuối cùng, xếp sau đội Việt Nam, ở vị trí thứ nhì là đội Kazakshtan (8 HCV, 11 HCB, 16 HCĐ) và hạng ba là đội Turkmenistan (7 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ).

MINH CHIẾN