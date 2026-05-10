Võ sĩ TPHCM giành HCV tại giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026

Hơn 500 võ sĩ đã chính thức vào thi đấu giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 đang được tổ chức tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

VĐV thi đấu tại giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 ở Bắc Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải đấu đã chính thức khai mạc tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Chương trình thi đấu năm nay diễn ra tới ngày 14-5.

Ngay trong các nội dung đầu tiên, võ sĩ trẻ của đội jujitsu TPHCM đã giành được HCV. Trong đó, ở kết quả thi đấu Gi của giải, đội TPHCM đã giành được 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ để xếp nhất. Tiếp đó ở thi đấu Fighting, đội jujitsu trẻ TPHCM có 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Một số gương mặt giành những tấm HCV đầu tiên cho đội jujitsu trẻ TPHCM là Lục Lý Hoài Xuân, Sần Thị Liễu, Chu Phương Nghi…

Giải đấu năm nay được giới chuyên môn đánh giá tạo ra cuộc thi đấu hấp dẫn cho VĐV ở nhiều lứa tuổi, qua đó Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn jujitsu Việt Nam sẽ đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương về sự phát triển jujitsu. Giải năm nay đưa vào tổ chức thi đấu nội dung dành cho nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18. Các võ sĩ trẻ sẽ được thi đấu hạng cân dành cho Newaza GI, NoGi, Fighting và biểu diễn Duo.

Với nhóm tuổi U12, các VĐV được thi đấu hạng cân từ 25kg tới trên 52kg (nam) và 22kg tới trên 48kg (nữ). Ở nhóm tuổi U14, VĐV tranh tài hạng cân từ 31kg tới trên 69kg cho nam và 25kg tới trên 57kg đối với nữ. Trong khi đó tại nhóm tuổi U16, VĐV thi đấu từ 44kg tới trên 70kg (nam) và 32kg tới trên 63kg (nữ). Nội dung dành cho U18 sẽ diễn ra hạng cân từ 48kg tới trên 85kg (nam) và từ 40kg tới trên 70kg (nữ). Toàn giải thu hút 19 đơn vị trong cả nước cử VĐV tham gia thi đấu.

