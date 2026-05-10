Các môn khác

Võ sĩ TPHCM giành HCV tại giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Hơn 500 võ sĩ đã chính thức vào thi đấu giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 đang được tổ chức tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

VĐV thi đấu tại giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 ở Bắc Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN
VĐV thi đấu tại giải jujitsu vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 ở Bắc Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải đấu đã chính thức khai mạc tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Chương trình thi đấu năm nay diễn ra tới ngày 14-5.

Ngay trong các nội dung đầu tiên, võ sĩ trẻ của đội jujitsu TPHCM đã giành được HCV. Trong đó, ở kết quả thi đấu Gi của giải, đội TPHCM đã giành được 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ để xếp nhất. Tiếp đó ở thi đấu Fighting, đội jujitsu trẻ TPHCM có 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Một số gương mặt giành những tấm HCV đầu tiên cho đội jujitsu trẻ TPHCM là Lục Lý Hoài Xuân, Sần Thị Liễu, Chu Phương Nghi…

Giải đấu năm nay được giới chuyên môn đánh giá tạo ra cuộc thi đấu hấp dẫn cho VĐV ở nhiều lứa tuổi, qua đó Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn jujitsu Việt Nam sẽ đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương về sự phát triển jujitsu. Giải năm nay đưa vào tổ chức thi đấu nội dung dành cho nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18. Các võ sĩ trẻ sẽ được thi đấu hạng cân dành cho Newaza GI, NoGi, Fighting và biểu diễn Duo.

Với nhóm tuổi U12, các VĐV được thi đấu hạng cân từ 25kg tới trên 52kg (nam) và 22kg tới trên 48kg (nữ). Ở nhóm tuổi U14, VĐV tranh tài hạng cân từ 31kg tới trên 69kg cho nam và 25kg tới trên 57kg đối với nữ. Trong khi đó tại nhóm tuổi U16, VĐV thi đấu từ 44kg tới trên 70kg (nam) và 32kg tới trên 63kg (nữ). Nội dung dành cho U18 sẽ diễn ra hạng cân từ 48kg tới trên 85kg (nam) và từ 40kg tới trên 70kg (nữ). Toàn giải thu hút 19 đơn vị trong cả nước cử VĐV tham gia thi đấu.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

jujitsu jujitsu trẻ quốc gia 2026 jujitsu nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026 jujitsu Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn