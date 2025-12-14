Võ sĩ jujitsu, taekwondo về nước còn tuyển thủ đấu kiếm, triathlon lên đường tranh tài SEA Games 33

Thành viên đội tuyển jujitsu và taekwondo hoàn thành nhiệm vụ kết thúc SEA Games 33-2025 trong khi Đoàn thể thao Việt Nam vẫn có đội tuyển sang Thái Lan tranh tài.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam về nước sau chương trình thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Hôm nay 14-12, thành viên đội tuyển jujitsu và taekwondo lên đường về nước khi đã kết thúc thi đấu SEA Games 33-2025.

Khép lại chương trình thi đấu, võ sĩ taekwondo đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra khi đạt 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Trong thành tích 4 HCV có công của tuyển thủ nội dung biểu diễn quyền đồng đội hỗn hợp nam nữ, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm, Nguyễn Hồng Trọng. Khi về nước, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá chuyên môn của tuyển thủ trước khi bước vào nhiệm vụ chuyên môn năm 2026.

Trong khi đó, đội tuyển jujitsu Việt Nam cũng khép lại hành trình tại SEA Games 33-2025 với 1 HCV, 3 HCB và 16 HCĐ. Ở kỳ SEA Games 33-2025, tuyển thủ Đặng Đình Tùng là người duy nhất giành HCV cho đội tuyển jujitsu Việt Nam trong nội dung thi đấu newaza (69kg nam). Võ sĩ từng giành HCV tại các kỳ SEA Games 31, 32 là Đào Hồng Sơn đã tranh tài SEA Games 33-2025 nhưng không giành được HCV trong các nội dung đã dự tranh.

Cũng trong hôm nay, 2 tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát của đội tuyển cầu lông về nước sau hành trình ở SEA Games 33-2025. Hai tay vợt đã tham dự nội dung đơn nam tại Đại hội, tuy nhiên, họ không có được kết quả huy chương.

Ở ngày 14-12, thành viên đội tuyển đấu kiếm và 3 môn thể thao phối hợp (triathlon) lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có 24 kiếm thủ tranh tài SEA Games 33-2025 trong các nội dung kiếm chém, kiếm ba cạnh, kiếm liễu nam nữ còn đội tuyển triathlon Việt Nam góp mặt 17 tuyển thủ. Thành viên các đội tuyển này đều có nhiệm vụ tranh HCV ở Thái Lan năm nay.

MINH CHIẾN