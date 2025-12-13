Xem Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng trên đường chạy 5.000m SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 5.000m tại SEA Games 33-2025 và cô cho biết đây là kết quả được mình chuẩn bị kỹ lưỡng trong năm nay.

Nguyễn Thị Oanh đã nỗ lực thi đấu và có HCV cự ly 5.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh là tuyển thủ giành được HCV cự ly 5.000m trong tối thi đấu 13-12 tại SEA Games 33-2025. Cô đã đặt mục tiêu chinh phục ngôi số 1 đồng thời giữ vững kết quả từng có trong nhiều năm qua ở Đông Nam Á. Oanh cũng không giấu diếm và chia sẻ rằng sẽ nỗ lực chinh phục hết các nội dung được góp mặt tại Thái Lan lần này.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh vẫn đang là người giữ kỷ lục quốc gia cũng như cô đã vô địch nội dung này tại giải vô địch quốc gia 2025.

Cùng xem hình ảnh Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 5.000m tại SEA Games 33-2025:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)