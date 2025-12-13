SEA Games 33

Xem Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng trên đường chạy 5.000m SEA Games 33

SGGPO

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 5.000m tại SEA Games 33-2025 và cô cho biết đây là kết quả được mình chuẩn bị kỹ lưỡng trong năm nay.

Nguyễn Thị Oanh đã nỗ lực thi đấu và có HCV cự ly 5.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh là tuyển thủ giành được HCV cự ly 5.000m trong tối thi đấu 13-12 tại SEA Games 33-2025. Cô đã đặt mục tiêu chinh phục ngôi số 1 đồng thời giữ vững kết quả từng có trong nhiều năm qua ở Đông Nam Á. Oanh cũng không giấu diếm và chia sẻ rằng sẽ nỗ lực chinh phục hết các nội dung được góp mặt tại Thái Lan lần này.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh vẫn đang là người giữ kỷ lục quốc gia cũng như cô đã vô địch nội dung này tại giải vô địch quốc gia 2025.

Cùng xem hình ảnh Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 5.000m tại SEA Games 33-2025:

IMG_1601.JPG
IMG_1606.JPG
IMG_1615.JPG
IMG_1616.JPG
﻿
IMG_1602.JPG
IMG_1607.JPG
IMG_1605.JPG
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

SEA Games 33-2025 điền kinh Nguyễn Thị Oanh điền kinh Việt Nam

