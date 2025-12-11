Những giây phút thi đấu thăng hoa của tuyển thủ điền kinh Việt Nam

SEA Games 33

Các gương mặt của điền kinh Việt Nam đã kịp giành những tấm huy chương đầu tiên và mỗi thành tích đều mang lại cảm xúc đáng nhớ.

Tuyển thủ Bùi Thị Ngân giành HCV cự ly 1.500m tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay trong ngày đầu thi đấu môn điền kinh SEA Games 33-2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCV, 3 HCĐ.

Các tấm HCV của đội tuyển điền kinh Việt Nam có từ thành tích của Bùi Thị Ngân (1.500m nữ), Hồ Trọng Mạnh Hùng (3 bước nam). HCB thuộc về Nguyễn Khánh Linh (1.500m) còn các tấm HCĐ thuộc về Hà Thị Thu (100m nữ), Lương Đức Phước (1.500m nam) và Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa nữ).

“Tấm HCĐ của tôi lần này vẫn là một giá trị chuyên môn đáng nhớ. Tôi giành được huy chương trong nội dung sở trường và đóng góp thêm vào kết quả thi đấu của đội tuyển điền kinh Việt Nam”, tuyển thủ Lê Thị Cẩm Dung bày tỏ. Hà THị Thu đã chia sẻ: “Tôi vui khi biết mình giành được vị trí thứ 3 tại cự ly 100m ở cuộc thi đấu năm nay, lần đầu tiên tôi có kết quả cá nhân này”.

Những hình ảnh thi đấu của tuyển thủ Việt Nam trong ngày đầu môn điền kinh SEA Games 33-2025 tranh tài:

IMG_1327.JPG
IMG_1328.JPG
IMG_1330.JPG
IMG_1331.JPG
IMG_1329.JPG
IMG_1333.JPG
IMG_1334.JPG
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

