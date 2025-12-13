Cùng xem 2 xạ thủ khả ái của súng trường Việt Nam tranh tài trên trường bắn SEA Games 33

SEA Games 33

Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền đã nỗ lực thể hiện chuyên môn trong bài bắn 10m súng trường hơi nữ.

Các xạ thủ nữ của Việt Nam đã tranh tài bài bắn 10m súng trường hơi nữ trong ngày thi đấu 13-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các xạ thủ nữ của Việt Nam đã tranh tài bài bắn 10m súng trường hơi nữ trong ngày thi đấu 13-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần lượt Lê Thị Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo đã nỗ lực thể hiện hết khả năng trong chung kết 10m súng trường hơi nữ tại SEA Games 33-2025 vào trưa ngày 13-12. Dù chúng ta chỉ đạt được tấm HCB đồng đội và HCĐ cá nhân (Lê Thị Mộng Tuyền) tuy nhiên Ban huấn luyện vẫn đánh giá cao nỗ lực của từng xạ thủ.

Ngay tại trường bắn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã gặp mặt động viên 2 xạ thủ sau chung kết cá nhân và tất cả cùng hướng tới sẽ có thêm kết quả cao ở những ngày tiếp theo.

Hình ảnh thi đấu của 2 xạ thủ trong chung kết bài bắn cá nhân:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

