SEA Games 33

Ảnh đẹp

Cùng chứng kiến màn toả sáng của Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang

SGGPO

Hai xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giữ vị trí dẫn đầu trong bài bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ để mang về thêm HCV cho Đoàn thể thao chúng ta.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đã tập trung thi đấu để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đã tập trung thi đấu để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trưa ngày 14-12, Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành HCV nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ và phá kỷ lục SEA Games. Đồng đội của cô, Nguyễn Thùy Trang, đã giành ngôi á quân.

Thành tích của 2 xạ thủ được đánh giá có sự vượt trội trước các đối thủ góp mặt trong chung kết nội dung. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thu Vinh có tấm HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ còn Nguyễn Thùy Trang cũng lần đầu đạt ngôi á quân tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Phóng viên SGGP kịp ghi lại khoảnh khắc thi đấu sau 24 lượt bắn của các xạ thủ:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

