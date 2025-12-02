Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã sẵn sàng cho SEA Games 33

Xạ thủ tổ nội dung súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã hoàn thành chương trình tập huấn và trở về Việt Nam sẵn sàng lên đường tranh tài SEA Games 33-2025.

Trịnh Thu Vinh được chuyên gia chuẩn bị chuyên môn tích cực để tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VŨ ANH

Chương trình tập huấn tại Hàn Quốc của tổ nội dung súng ngắn đã khép lại. Tất cả thành viên trở về nước vào hôm nay 2-12. Đợt tập huấn là chương trình rèn luyện chuyên môn đắc lực giúp nhiều xạ thủ trọng điểm như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung… chuẩn bị kỹ lưỡng nhất các kỹ thuật và tâm lý để có điểm rơi phong độ cao nhất.

Ban huấn luyện xác định thời điểm lúc này cần đảm bảo tâm lý cho thi đấu. Vì thế, xạ thủ đội tuyển được yêu cầu không mất tập trung, chuẩn bị chuyên môn toàn tâm. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy là những gương mặt được tập huấn tại Hàn Quốc. Ban huấn luyện cho biết, về cơ bản từng xạ thủ nâng cao được trình độ trong đợt tập luyện then chốt.

SEA Games 33-2025 là kỳ Đại hội Đông Nam Á thứ 2 của Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy. Hai xạ thủ từng thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành 1 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games 31 còn Phạm Quang Huy có 1 HCV nội dung đồng đội nam 10m súng ngắn hơi.

Xạ thủ tổ súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) sau chương trình ở Hàn Quốc. Đội tuyển còn nhóm xạ thủ súng trường tập huấn tại Thái Lan chuẩn bị SEA Games 33-2025. Bắn súng Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 7 HCV SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN