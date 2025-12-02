SEA Games 33: Sân Rajamangala ngổn ngang trước trận ra quân của U22 Việt Nam

Một ngày trước khi môn bóng đá nam SEA Games 33 khởi tranh với trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, khung cảnh tại sân thi đấu Rajamangala vẫn còn ngổn ngang với hàng loạt thiết bị, phụ kiện thi đấu được chất đống khắp nơi.

Một xe chuyên dụng chở thiết bị, phụ kiện vào bên trong sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sân Rajamangala với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi là điểm nhấn trong khu liên hợp thể thao Huamark, tọa lạc gần trung tâm thủ đô Bangkok. Ban đầu, địa điểm này được Ban tổ chức SEA Games 33 chọn để tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cũng như các trận đấu tại bảng A và vòng đấu loại trực tiếp môn bóng đá nam.

Nhưng do ảnh hưởng từ thiên tai, Ban tổ chức buộc phải hủy lịch thi đấu tại tỉnh Songkhla và dời toàn bộ về Bangkok. Trong đó, bảng B của U22 Việt Nam được ấn định diễn ra tại sân Rajamangala. Điều này đồng nghĩa với việc ban quản lý sân phải chăm sóc kỹ lưỡng mặt cỏ để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội tuyển, cũng như phục vụ các sự kiện dày đặc trong những ngày tới.

Do yêu cầu này, cả U22 Việt Nam và U22 Lào không được phép tập luyện trên sân chính Rajamangala mà phải di chuyển đến địa điểm tập cách sân khoảng 5 km. Đây là thử thách không nhỏ, bởi các đội phải làm quen điều kiện thi đấu ngay trong ngày khai màn.

Đội ngũ kỹ thuật "đội nắng" làm việc để có thể kịp hoàn thành tiến độ được giao. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nên trước khi dự họp báo, HLV Kim Sang-sik của U22 Việt Nam đã cùng đồng nghiệp Ha Hyeok-jun bên phía U22 Lào đi một vòng sân Rajamangala để kiểm tra công tác chuẩn bị từ nước chủ nhà. Từ đó, giúp 2 đội nắm được tình hình thực tế, đồng thời lên phương án thích ứng trước khi trận đấu diễn ra.

Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, các khu vực xung quanh vẫn đầy ắp thiết bị, xe chở đồ liên tục ra vào, và lực lượng an ninh túc trực nghiêm ngặt tại các cổng để kiểm soát người ra vào. Dẫu vậy, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt tại Bangkok, đội ngũ Ban tổ chức và kỹ thuật sân vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp bàn giao sân, đảm bảo tổ chức trọn vẹn 2 trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam vào ngày 3-12 giữa U22 Việt Nam - U22 Lào (16 giờ) và U22 Thái Lan - U22 Timor Leste (19 giờ).

Vì rất nhiều khu vực trên khán đài sân Rajamangala đã được trưng dụng để chuẩn bị cho lễ khai mạc, nên các trận đấu tại bảng A và bảng B của môn bóng đá nam sẽ bị kiểm soát về lượng khán giả vào sân.

Một số hình ảnh tại sân Rajamangala 1 ngày trước trận ra quân của U22 Việt Nam (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

HLV Kim Sang-sik đi một vòng tham quan sân Rajamangala vào đầu giờ chiều 2-12

Về cơ bản mặt cỏ của sân không bị ảnh hưởng nhiều

Một kỹ thuật viên chăm sóc mặt cỏ tại sân Rajamangala

Các trang thiết bị, phụ kiện còn ngổn ngang

Đây được cho là nơi thắp lửa SEA Games 33

Các máy chiếu sáng phục vụ cho lễ khai mạc vào ngày 9-12 tới

DŨNG PHƯƠNG - HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)