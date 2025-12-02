Các cô gái vàng bóng đá Việt Nam tự tin đến SEA Games 33

Đang là kỷ lục gia SEA Games với 4 kỳ liên tiếp đoạt huy chương vàng, thầy trò HLV Mai Đức Chung tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi hậu tại giải đấu trên đất Thái Lan, qua đó nối dài chuỗi thành tích lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam.

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam lên đường dự SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

8g40 sáng 2-12, chuyến bay chở các nữ tuyển thủ Việt Nam rời Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TPHCM) sang Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33. Sau khi các đồng nghiệp U22 nam đã có mặt tại Bangkok từ hôm 1-12, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở thành đội tuyển thứ 2 của thể thao Việt Nam đặt chân đến xứ chùa Vàng.

Trò chuyện cùng người viết trước lúc khởi hành, HLV gạo cội Mai Đức Chung cho biết ông đã quá quen với áp lực ở mỗi kỳ SEA Games. Tuy vậy, nhà cầm quân người Hà thành luôn xem những thử thách về huy chương là động lực để ông và các học trò quyết tâm tạo thêm những chiến tích vẻ vang cho bóng đá nước nhà.

Chung quan điểm, đội trưởng Huỳnh Như nhận định SEA Games 33 sẽ khốc liệt hơn bởi được tổ chức trên quê hương của kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Cùng với đó là sự tiến bộ của các đối thủ như Philippines và Myanmar, khiến con đường bảo vệ ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam thêm phần gian truân. Tuy vậy, Huỳnh Như tự tin kinh nghiệm của bản thân cùng phong độ của toàn đội sẽ giúp các “cô gái vàng” vượt qua áp lực tại Thái Lan.

Phạm Hải Yến cùng đồng đội có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5g30 sáng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Qua 11 kỳ SEA Games đã tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam giành 8 huy chương vàng, trong đó có 4 lần liên tiếp đăng quang. Dù vậy, tập thể đội bóng vẫn giữ truyền thống làm mới chính mình sau mỗi kỳ SEA Games, không ngừng hoàn thiện để hướng về phía trước. Chính tinh thần giữ vững khát khao vô địch là điểm tựa để người hâm mộ tin vào một kỳ SEA Games thành công nữa của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Bangkok vào khoảng 11 giờ trưa 2-12. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển hơn một giờ đồng hồ đến Chonburi, địa điểm đăng cai môn bóng đá nữ SEA Games 33. Trong ngày đầu đặt chân đến Thái Lan, Huỳnh Như và đồng đội dự kiến có buổi tập lúc 18 giờ.

Một số hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam trước giờ khởi hành (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Thủ lĩnh Huỳnh Như quyết tâm hướng đến kỳ SEA Games được xem cuối cùng trong sự nghiệp

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành tấm huy chương vàng thứ 5 liên tiếp

Trụ cột Nguyễn Thị Bích Thuỳ

Các nữ tuyển thủ Việt Nam rạng rỡ lên đường sang Thái Lan

HLV Mai Đức Chung đọc báo mạng trong thời gian chờ bay

Thanh Nhã, Hải Linh tranh thủ ăn sáng ở khu vực chờ ra máy bay

