HLV Kim Sang-sik: Trận ra quân SEA Games 33 gặp U22 Lào không dễ dàng

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự tiến bộ của U22 Lào dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun, qua đó nhận định U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân SEA Games 33 không dễ dàng.

HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B là cặp đấu mở màn cho bóng đá nam SEA Games 33. Cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 3-12 trên sân Rajamangala (Thái Lan).

Một ngày trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã đại diện U22 Việt Nam tham dự buổi trao đổi với truyền thông. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận SEA Games 33 rất quan trọng với U22 Việt Nam và toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho giải đấu trên đất Thái Lan.

“HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào cũng chính là người đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Lào. Ông ấy đã làm việc với lứa cầu thủ U22 này tại đội tuyển quốc gia trong một thời gian rất lâu và đã giúp cho họ có sự tiến bộ rõ rệt. Vì thế, trận ra quân gặp U22 Lào không dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Hai nhà cầm quân Kim Sang-sik và Ha Hyeok-jun không chỉ là đồng hương mà còn có duyên gặp nhau. Chỉ trong 1 năm qua, hai chiến lược gia này đã đối đầu nhau 4 lần, từ cấp độ U22/U23 đến đội tuyển quốc gia, và ông Kim cùng các đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng tuyệt đối.

HLV Kim Sang-sik tham quan sân thi đấu Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Ở trận đấu gần nhất khi chúng tôi thắng đội tuyển Lào 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Các cầu thủ của họ khó chịu, và trận ngày mai vô cùng khó đoán. Tôi nghĩ trận này, ai tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ gần như có được kết quả tốt hơn”, ông Kim tiếp lời.

HLV Kim Sang-sik thể hiện rõ sự háo hức cho kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông Kim chia sẻ ở Đông Nam Á, nhiều quốc gia rất hâm mộ bóng đá và ông hy vọng có thể mang đến một làn sóng lớn để đưa bóng đá khu vực cùng phát triển. “Chúng tôi phải nghiêm túc với mọi giải đấu và SEA Games cũng vậy”, ông nhấn mạnh.

Vào 17 giờ chiều cùng ngày, U22 Việt Nam sẽ trở lại trường Đại học RBAC để bước vào buổi tập cuối cùng trước trận ra quân SEA Games 33. Bất lợi của Khuất Văn Khang cùng đồng đội là không được Ban tổ chức cho tập luyện tại sân thi đấu Rajamangala. Nên trước khi dự họp báo, HLV Kim Sang-sik đã cùng đồng nghiệp Ha Hyeok-jun bên phía U22 Lào đi một vòng sân Rajamangala để xem công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

Trong khi đó, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào cũng thừa nhận SEA Games 33 là một giải đấu quan trọng, đồng thời họ đã chuẩn bị những gì tốt nhất để hy vọng tạo ra bất ngờ ở trận ra quân. HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào dành sự tôn trọng đến đồng nghiệp Kim Sang-sik. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG “HLV Kim Sang-sik đã giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ rất nhiều, đặc biệt ở mặt chiến thuật, sự phối hợp và sự tự tin của các cầu thủ. Vì vậy, tôi nghĩ trận ngày mai sẽ rất khó khăn khi chúng tôi lại gặp đội bóng của ông ấy. Chúng tôi đã xác định rõ tầm quan trọng của giải đấu để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Tôi tin U22 Lào có thể tạo ra bất ngờ. Những gì trong khả năng, chúng tôi đều đã làm xong. Ngày mai, tôi chỉ mong các cầu thủ thể hiện hết khả năng của mình, còn kết quả thì rất khó nói trước”, ông Ha khẳng định.

HỮU THÀNH