U22 Việt Nam: Nhẹ nhàng trong ngày đầu đến Bangkok

Sau chuyến bay kéo dài 2 tiếng từ TPHCM sang thủ đô Bangkok (Thái Lan), U22 Việt Nam đã có mặt tại nước chủ nhà SEA Games 33. Với quốc gia đã từng tổ chức ASIAD và trước đó 3 kỳ SEA Games, Thái Lan quá thừa kinh nghiệm để đăng cai kỳ đại hội khu vực tiếp theo.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam thoải mái trong ngày đầu ở Bangkok. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Cũng nhờ vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik không mất quá nhiều thời gian làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Suvarnabhumi, rồi nhanh chóng trở về khách sạn bằng sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban tổ chức. Chỉ kịp chợp mắt… ngủ chiều khoảng 30 phút, toàn đội đã bước ra sân tập của trường đại học RBAC, chỉ cách địa điểm thi đấu Rajamangala khoảng 5 km.

Đúng là có những khó khăn trong công tác chuẩn bị khi U23 Việt Nam bị thay đổi địa điểm thi đấu đến 2 lần, nhưng việc được đá tại Rajamangala giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển. Bởi nếu giữ nguyên kế hoạch cũ là thi đấu tại tỉnh Songkhla, Khuất Văn Khang cùng đồng đội phải trải thêm chuyến bay nội địa kéo dài hơn 1 tiếng. Dù sao, việc thi đấu ngay tại Bangkok hỗ trợ rất nhiều cho U23 Việt Nam, đặc biệt ở công tác hậu cần, đồng thời mang đến sự thoải mái cho các tuyển thủ.

Trong buổi tập diễn ra trong 1 tiếng tại trường đại học RBAC, HLV Kim Sang-sik chỉ để các học trò vận động nhẹ nhàng. Thực tế, những mảng miếng chiến thuật đã được chiến lược gia người Hàn Quốc rèn cho Văn Khang cùng đồng đội trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa (TPHCM) vừa qua. Vì thế, 2 buổi tập tại Bangkok trước khi bước vào trận ra quân gặp U22 Lào chủ yếu nhằm giúp toàn đội nhả dần khối lượng và làm quen với khí hậu địa phương. Bên cạnh đó, ông Kim sẽ có những lời căn dặn cuối cùng với toàn đội cũng như từng cá nhân.

Đội trưởng Khuất Văn Khang tự tin trước trận ra quân SEA Games 33. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Tiền vệ Văn Khang cho biết U22 Việt Nam đang giữ tinh thần quyết tâm cao nhất trước thềm SEA Games 33. Anh nhấn mạnh sự cạnh tranh sòng phẳng trong đợt tập trung lần này: “Ngay từ đầu, 28 cầu thủ hay bất kỳ ai được triệu tập đều xứng đáng góp mặt. Nhưng giải đấu chỉ cho phép đăng ký 23 người. Những cái tên được chọn phải nỗ lực tối đa để đáp lại kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ”.

Đội trưởng U22 Việt Nam cũng tiết lộ toàn đội đang tập trung cải thiện khả năng phối hợp, tăng sự gắn kết và đặc biệt là nâng cao hiệu quả dứt điểm - yếu tố được xem là chìa khóa khi bước vào giải đấu. Nhắc lại SEA Games 31, nơi U22 Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn, Văn Khang cho biết đó là bài học quý giá: “Kỳ SEA Games trước, chúng tôi không có được thành tích tốt. Lần này, bản thân tôi và toàn đội sẽ quyết tâm nhiều hơn để đạt mục tiêu cao nhất”.

17 giờ chiều mai (2-12), U22 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước khi bước vào các cuộc tranh tài tại SEA Games 33. Còn 13 giờ trước đó, HLV Kim Sang-sik sẽ đại diện đội tham dự buổi họp báo trước thềm giải đấu.

HỮU THÀNH