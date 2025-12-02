Tuyển thủ ném lao Nguyễn Hoài Văn bất ngờ chia tay SEA Games 33 vì chấn thương

Tuyển thủ Nguyễn Hoài Văn không thể tham dự SEA Games 33-2025 vì chấn thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Hoài Văn đã gặp chấn thương trong một buổi tập gần đây của tổ ném lao thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn ở Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (TPHCM). Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Hoài Văn được chuẩn trị đã bị đứt dây chằng đầu gối. Vì vậy, tuyển thủ này chính thức phải chia tay SEA Games 33-2025 dù ngày sang Thái Lan đã cận kề.

Hoài Văn là tuyển thủ có chuyên môn tốt ở nội dung ném lao nam. Tại SEA Games 30-2019, nam tuyển thủ người Tây Ninh đã có HCĐ với thành tích 70m88. Tới SEA Games 31-2021 tại Việt Nam, Hoài Văn đã giành HCV khi đạt kết quả 70m87. Tại SEA Games 32-2023 cách đây 2 năm ở Campuchia, tuyển thủ này giành HCB với kết quả 69m55.

Hoài Văn từng có tiền sử chấn thương đứt dây chằng đầu gối và được phẫu thuật chữa trị. Sau đó, tuyển thủ này lấy lại thể lực và tập luyện, thi đấu thời gian qua. Ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Hoài Văn đã giành HCV với kết quả 67m52.

Việc không kịp thi đấu SEA Games 33-2025 do chấn thương là điều đáng tiếc đối với Nguyễn Hoài Văn bởi tuyển thủ này là 1 trong những niềm hy vọng giành huy chương tại Đại hội lần này.

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ không có tuyển thủ tham dự nội dung ném lao tại SEA Games 33-2025. Đây là một trong những điều bất khả kháng ngay trước giờ lên đường tham dự SEA Games 33-2025 của điền kinh Việt Nam. Người thầy trực tiếp của Nguyễn Hoài Văn là HLV kỳ cựu Cao Thanh Vân.

Trước đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đăng ký 51 tuyển thủ thi đấu SEA Games 33-2025. Do Hoài Văn không thể thi đấu, đội tuyển còn 50 tuyển thủ tranh tài tại Thái Lan lần này.

Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (TPHCM) sẽ thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng chấn thương của Hoài Văn và dự kiến để tuyển thủ này được phẫu thuật chữa trị dứt điểm chấn thương nghiêm trọng này.

MINH CHIẾN