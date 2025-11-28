Đội tuyển điền kinh Thái Lan công bố đội hình 80 tuyển thủ tranh tài SEA Games 33

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Thái Lan đã công bố danh sách chính thức 80 tuyển thủ sẽ thi đấu trên sân nhà tại SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Puripol Boonson của Thái Lan tiếp tục tham dự SEA Games 33-2025 trên sân nhà. Ảnh: THAILANDOLYMPIC

Liên đoàn điền kinh Thái Lan và Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia này đã thông báo 80 tuyển thủ thi đấu tại SEA Games 33-2025. Lần tham dự này, đội điền kinh Thái Lan có 34 gương mặt nữ và 46 gương mặt nam.

Theo danh sách công bố, đội tuyển điền kinh Thái Lan đầy đủ các tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 như Soraoat Dabbang, Kieran Tuntivate, Natthaphon Dansungnoen, Thanlada Thongchomphunut, Parinya Chuaimaroeng, Jariya Wichaidit… Trong đó, gương mặt từng nhận nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn điền kinh và đặt biệt danh là “thần đồng” Puripol Boonson tiếp tục tham dự SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển điền kinh Thái Lan đã giành 29 huy chương (16 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ) để đứng nhất toàn đoàn trong môn đấu. Mục tiêu của đội điền kinh chủ nhà tại SEA Games 33-2025 là tiếp tục bảo vệ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hiện tại, nhiều đội tuyển điền kinh trong khu vực cũng công bố đội hình chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã biết được đội hình do đội tuyển điền kinh Thái Lan công bố. Nhiều VĐV mạnh của bạn có mặt, điều đó cho thấy điền kinh chủ nhà rất tập trung giành thành tích cao nhất. Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ thận trọng, chuẩn bị với chuyên môn tốt nhất”.

Ở kỳ SEA Games 32-2023, 5 quốc gia dẫn đầu trên bảng tổng sắp thành tích môn điền kinh là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines. Môn điền kinh SEA Games 33-2025 có 47 nội dung tranh tài. Thời gian tổ chức từ ngày 11 tới 16-12. Ban tổ chức vừa công bố lịch thi đấu sơ bộ, tuy nhiên, lịch đấu chính thức sẽ được xác định vào phiên họp kỹ thuật trước khi thi đấu ở ngày 10-12 tại Bangkok (Thái Lan). Môn điền kinh của SEA Games 33-2025 tổ chức trên sân vận động Quốc gia Suphachalasai (Thái Lan).

Tại kỳ SEA Games 33-2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 12 HCV trong những nội dung chủ lực.

MINH CHIẾN