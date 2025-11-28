Ban tổ chức SEA Games 33 chính thức công bố 10 địa điểm thi đấu mới cho các môn phải thay đổi

Quyết định chính thức cuối cùng đưa ra ngày 27-11 trong Hội nghị khẳng định SEA Games 33-2025 và Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã xác nhận.

Môn pencak silat tại SEA Games 33-2025 sẽ chuyển về tranh tài ở Bangkok. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo thông báo được đưa ra, việc tổ chức thi đấu các môn SEA Games 33-2025 tại tỉnh Songkhla (Thái Lan) được tính toán lại do ảnh hưởng của thời tiết lũ lụt. Ban tổ chức đi tới thống nhất thay đổi điểm thi đấu với nhiều nơi sẽ diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Theo đó, môn muay tổ chức từ ngày 13 tới 19-12 tại địa điểm mới ở sân vận động boxing Lumpini (Bangkok); vòng loại bóng đá nam tổ chức từ ngày 4 tới 11-12 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok);

Môn cờ diễn ra từ ngày 10 tới 19-12 tại địa điểm mới là khách sạn The Bazaar Bangkok (Bangkok);

Môn kabaddi được tổ chức từ ngày 11 tới 18-12 tại địa điểm mới là Trung tâm điều hành thể thao Chaloem Phrakiat, Đại học công nghệ Rajamangala, Rattanakosin (Bangkok);

Môn wushu sẽ tổ chức tại địa điểm mới là Khu phức hợp Chính phủ Chaengwattana (khu vực đa năng, tầng 2, tòa nhà Ratprasasanaphakdi) từ ngày 13 tới 15-12;

Môn pencak silat diễn ra từ ngày 13 tới 17-12 tại địa điểm mới Impact Arena, Muang Thong Thani, Hội trường 4 (Bangkok); Môn judo diễn ra từ ngày 11 tới 14-12 tại địa điểm mới Hội trường Rajamangala, Đại học công nghệ Rajamangala, Thanyaburi (Bangkok); Môn bi sắt diễn ra từ ngày 10 tới 15-12 tại điểm mới là Đại học Valaya Alongkorn Rajabhat (Bangkok);

Môn karate tổ chức từ ngày 11 tới 14-12 tại điểm mới Khu phức hợp Chính phủ Chaengwattana (Khu vực đa năng, tầng 2, Tòa nhà Ratprasasanaphakdi);

Môn vật từ ngày 17 tới 19-12 tại điểm mới Pacific Hall (tỉnh Chonburi); Môn billiards & snooker tổ chức từ ngày 10 tới 17-12 tại điểm mới là nhà thi đấu Thunder Dome, Muang Thong Thani (Bangkok).

