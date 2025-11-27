Công bố đường đua marathon tại SEA Games 33

Nội dung marathon nam, nữ của môn điền kinh tại SEA Games 33-2025 đã được chủ nhà Thái Lan cho biết địa điểm và lộ trình tổ chức.

Địa điểm sẽ tổ chức thi đấu marathon nam, nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi đã nhận được sơ đồ địa điểm tổ chức nội dung marathon nam, nữ tại SEA Games 33-2025. Lộ trình sẽ được tuyển thủ Việt Nam nắm bắt kỹ ngay khi có mặt ở Thái Lan”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Theo thông báo, nội dung marathon nam, nữ sẽ thi đấu tại khu vực Happy and Healthy bike lane ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Khu vực được đánh giá có đường chạy phù hợp và đảm bảo đủ cự ly để các tuyển thủ thi đấu.

Nội dung marathon nam, nữ SEA Games 33-2025 sẽ thi đấu vào ngày 13-12. Cách đây 2 năm khi chuẩn bị cho tuyển thủ thi đấu marathon ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tạo điền kiện cho các tuyển thủ được làm quen đường chạy sớm. Với SEA Games 33-2025, dự kiến các tuyển thủ marathon sẽ được bố trí đủ thời gian làm quen đường chạy trước khi thi đấu chính thức.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến có các gương mặt tham dự nội dung marathon tại SEA Games 33-2025 là Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà. “Tổ nội dung marathon sẽ xem xét kỹ đường thi đấu tại SEA Games 33-2025 lần này để có chiến thuật đảm bảo tốt nhất thành tích cho tuyển thủ tranh tài. Hiện tại, tinh thần VĐV marathon của Việt Nam rất thoải mái để sẵn sàng vào thi đấu”, đại diện tổ nội dung marathon đã chia sẻ.

MINH CHIẾN