Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất giải Marathon quốc tế 2025

Các chân chạy hàng đầu của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu để giành kết quả cao nhất tại giải Marathon quốc tế Techcombank Hanoi 2025.

Nguyễn Thị Oanh về nhất nội dung bán marathon 21km với thời gian tốt nhất. Ảnh: THM

Hơn 13.000 VĐV của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tại giải chạy được khai màn sáng 5-10 tại Hà Nội. Trong đó, hạng mục chuyên nghiệp ghi nhận nhiều tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự. Đây là một trong những cơ hội giúp từng người điều chỉnh về thể lực trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thị Oanh tham dự cự ly bán marathon 21km chuyên nghiệp nữ ở cuộc đấu năm nay. Giữ vững phong độ, tuyển thủ quốc gia của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã về nhất với thời gian 1 giờ 20 phút 05 giây. Từ sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, đây mới là giải đấu đầu tiên Nguyễn Thị Oanh trở lại chinh phục thành tích. Về thứ nhì sau Nguyễn Thị Oanh là VĐV Băng Thạch Long Trinh (1 giờ 32 phút 24 giây).

Đường chạy bán marathon 21km nam chuyên nghiệp cũng chứng kiến chiến thắng của tuyển thủ Nguyễn Trung Cường. Chân chạy này chiến thắng VĐV Kenya Kimutai để về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 10 phút 07 giây. Kimutai có kết quả 1 giờ 13 phút 45 giây. Về hạng 3 là Hoàng Viết Vỹ Ly (1 giờ 13 phút 47 giây).

Tại cuộc đua marathon 42km nữ, tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa đã về đích đầu tiên với kết quả 2 giờ 54 phút 20. Đây là chiến thắng tạo động lực tinh thần lớn cho Ngọc Hoa bởi cô cũng đang trong quá trình chuẩn bị thể lực hướng tới SEA Games 33-2025. Về nhì nội dung tại giải lần này là Bùi Thị Thu Hà với kết quả 2 giờ 57 phút 04 giây.

VĐV marathon nam số 1 Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh có vị trí hạng 3 tại giải. Ảnh: THM

Hoàng Nguyên Thanh không thể chiến thắng ở đường chạy marathon 42km nam do các đối thủ của Kenya và Ethiopia đạt thành tích tốt hơn. Nguyên Thanh về đích hạng 3 với thời gian 2 giờ 30 phú 58 giây. Về đích đầu tiên là VĐV Ebisa Takele Kure (Ethiopia): 2 giờ 29 phút 35 giây, hạng nhì là Kennedy Lilan (Kenya): 2 giờ 30 phút 28 giây. Tại giải này, Phạm Tiến Sản chỉ về đích hạng 6 trong khi Đặng Anh Quyết (từng được suất tham dự giải Marathon châu Á 2025) về đích hạng 12.

Ở cự ly 10km nam, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Văn Đảng về đích đầu tiên với thành tích 34 phút 54 giây còn nhất cự ly 10km nữ là Trần Thị Duyên (40 phút 58 giây).

MINH CHIẾN