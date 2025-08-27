Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu 4 nội dung sở trường tại SEA Games 33

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã biết chương trình thi đấu dự kiến tại SEA Games 33 và sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất.

Nguyễn Thị Oanh đã biết lịch thi đấu dự kiến tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn điền kinh Thái Lan và Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025 chính thức công bố sổ tay kỹ thuật đến các Liên đoàn điền kinh có đội tuyển tham gia thi đấu Đại hội ngày 25-8. “Chúng tôi đã nắm bắt được thông tin chuyên môn môn điền kinh SEA Games 33-2025”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Ông Hùng cũng nói thêm: “Trong đó, lịch thi đấu sơ bộ các nội dung được công bố. Tuy nhiên, lịch sẽ chưa cụ thể mà chỉ chính xác vào thời điểm họp kỹ thuật trước giải đấu. Tại SEA Games 32 ở Campuchia, lịch thi đấu một số nội dung từng thay đổi sau phiên họp kỹ thuật dựa trên số lượng đăng ký tham dự của các quốc gia. Chúng tôi đã phổ biến lịch thi đấu ban đầu này tới từng tổ nội dung của Đội tuyển điền kinh Việt Nam”.

Cách đây 2 năm, giới chuyên môn và người hâm mộ tập trung quan tâm lịch thi đấu của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32-2023. Khi đó, cô được cho là bị… gặp khó do lịch thi đấu 2 nội dung 1.500m và 3.000m chướng ngại vật cách nhau 20 phút. Tuy nhiên, Oanh vẫn về nhất 2 nội dung trên, giành HCV. Ngoài ra, cô còn giành 2 HCV cự ly 5.000m và 10.000m. Kết thúc SEA Games 32-2023, nữ tuyển thủ đã có 4 HCV cá nhân.

Chia sẻ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, cô cho biết mình chưa thể thông tin về sự chuẩn bị SEA Games 33-2025. Đây là bí mật chuyên môn.

Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam chưa xác định số lượng nội dung chính thức mà Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại Thái Lan. Lịch tranh tài dự kiến môn điền kinh của SEA Games 33-2025 cho thấy cô sẽ đủ cơ hội góp mặt đủ 4 nội dung sở trường gồm 1.500m (ngày 11-12), 5.000m (ngày 13-12), 10.000m (ngày 15-12) và 3.000m chướng ngại vật (ngày 16-12). Nếu lịch thi đấu này không thay đổi tại phiên họp chuyên môn môn điền kinh SEA Games 33-2025 trước khởi tranh, Nguyễn Thị Oanh nhiều khả năng được tham dự đầy đủ nội dung để bảo vệ thành tích HCV đang giữ.

Nguyễn Thị Oanh vừa thi đấu thành công tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 tổ chức 23 nội dung dành cho nam, 23 nội dung dành cho nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. Quy định ghi cụ thể, VĐV nhỏ hơn 16 tuổi không được đăng ký thi đấu. Mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 57 tuyển thủ tham dự các nội dung và 1 nội dung cá nhân có tối đa 2 VĐV góp mặt.

Sau giải vô địch quốc gia, bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) và các tổ nội dung thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tích cực rà soát lực lượng để chọn danh sách chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Số lượng tuyển thủ điền kinh thi đấu tại Thái Lan chưa quyết định và danh sách sẽ chốt vào tháng 9 theo quy định.

Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu giành 4 HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 với thành tích nội dung 5.000m là 16’28”78, 1.500m là 4’16”97, 10.000m là 33’56”11 và 3.000m chướng ngại vật là 10’14”22. Môn điền kinh tại SEA Games 33-2025 dự kiến thi đấu từ ngày 11 tới 16-12.

MINH CHIẾN