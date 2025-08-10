Giải vô địch quốc gia 2025: Nguyễn Thị Oanh lần thứ 7 giành HCV quốc gia

Tuyển thủ số 1 của điền kinh nữ Việt Nam đã có ngôi vô địch lần thứ 7 liên tiếp tại nội dung 1.500m.

Nguyễn Thị Oanh vô địch nội dung 1.500m nữ tại giải năm nay và là lần thứ 7 liên tiếp giữ vững vị trí số 1. Ảnh: MINH MINH

“Đây là lần thứ 7 liên tiếp tôi vô địch nội dung 1.500m tại giải điền kinh vô địch quốc gia. Mỗi lần thi đấu, tôi đều tập trung để giữ vững mục tiêu thành tích. Kết quả lần này giúp tôi có sự hài lòng vì mình không bị lỡ cơ hội chiến thắng”, Nguyễn Thị Oanh trao đổi.

Đường chạy 1.500m nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 chứng kiến cuộc so tài của 11 VĐV. Nguyễn Thị Oanh không cần thăm dò mà bung sức vượt lên ngay từ vòng thi đấu đầu tiên. Với tốc độ của mình, cô đã độc chiếm dẫn đầu trong các vòng chạy. Nguyễn Thị Oanh đã kết thúc thi đấu với thành tích 4’16”97 giành HCV. Với kết quả này, Nguyễn Thị Oanh là 1 trong những tuyển thủ đạt thành tích đáng ghi nhận trên đường chạy 1.500m của Việt Nam.

Về nhì nội dung là gương mặt Bùi Thị Ngân (Ninh Bình) với thời gian 4’25”66 còn hạng ba là 4’26”84.

Nguyễn Thị Oanh bày tỏ cô rất tập trung chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng tham dự các đấu trường quốc tế, đặc biệt là SEA Games 33-2025 cuối năm nay. Mục tiêu của Nguyễn Thị Oanh là bảo vệ ngôi vô địch 1.500m tại SEA Games năm nay.

Theo lịch thi đấu, Nguyễn Thị Oanh dự kiến còn tham dự 2 nội dung 3.000m chướng ngại vật và 10.000m tại giải năm nay.

Trong khi đó, đường chạy 1.500m nam không có bất ngờ khi Lương Đức Phước (Đồng Nai) bảo vệ thành công HCV. Thành tích của Lương Đức Phước là 3’52”76. Các vị trí tiếp theo thuộc về Sầm Văn Đời (Đồng Nai) và Nguyễn Chí Kiên (Quảng Ngãi).

Ngày thi đấu 10-8, VĐV Nguyễn Hoài Văn tiếp tục thi đấu hiệu quả để giành HCV nội dung ném lao nam. Hoài Văn vẫn đang là kỷ lục gia chiến thắng trong nhiều năm qua ở nội dung này. Thành tích thi đấu của Hoài Văn lần này là 67m52.

MINH CHIẾN