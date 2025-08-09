Đội tuyển điền kinh TPHCM giành HCV đầu tiên tại giải vô địch quốc gia 2025

Đội điền kinh TPHCM đã có tấm HCV nội dung ném đĩa nữ trong ngày khởi tranh giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Cẩm Dung đã thi đấu giành HCV đầu tiên cho đội điền kinh TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: ĐỨC THANH

Trong buổi sáng tranh tài 9-8 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tổ chức trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), tuyển thủ Lê Thị Cẩm Dung (TPHCM) đã giành HCV nội dung ném đĩa nữ sở trường.

Sau các lượt ném, Cẩm Dung đạt kết quả tốt nhất 47m98 để giành HCV và bảo vệ thành công vị trí số 1 của mình. Năm ngoái, cô từng đạt HCV với kết quả 50m15 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2024 để là kỷ lục quốc gia mới. Dù thời tiết nắng nóng tại Đà Nẵng có phần ảnh hưởng tới thành tích của VĐV tuy nhiên Cẩm Dung vẫn nỗ lực đảm bảo mục tiêu được điền kinh TPHCM đề ra.

Tại cuộc thi đấu này, VĐV chủ nhà là Võ Thu Bích Trâm đạt kết quả 46m96 để giành HCB còn HCĐ là Nguyễn Vũ Quỳnh Trang (Ninh Bình, 45m89). Nội dung ném đĩa nữ tại giải năm nay có 9 VĐV tham gia thi đấu.

Tấm HCV của Lê Thị Cẩm Dung là thành tích vô địch đầu tiên của đội điền kinh TPHCM tại giải năm nay.

Cũng trong buổi sáng thi đấu, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) đã hoàn tất kết quả HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật với thời gian 9’10”89. Đồng đội Lê Tiến Long đã bám đuổi quyết liệt nhưng không vượt qua được Trung Cường, do vậy nhận HCB (9’13”98) còn HCĐ là Lương Xuân Sơn (Phú Thọ, 9’35”48).

Ngay trong ngày đầu của giải, sự chú ý được dồn vào vòng loại 100m nữ và 100m nam. Sau lượt vòng loại 100m nữ, nhiều gương mặt đã lọt vào bán kết như Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Lê Tú Chinh, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Nhi Yến, Phùng Thị Huệ… Chung kết nội dung sẽ thi đấu vào tối ngày 9-8.

Tại giải năm nay, tuyển thủ quốc gia Vũ Đức Anh (Hải Phòng) đã giành HCV nội dung nhảy cao nam với kết quả 2m14. Tấm HCB thuộc về Nguyễn Xuân Trường (Ninh Bình) – 2m12 còn HCĐ là gương mặt trẻ triển vọng Nguyễn Quốc Thình (Cà Mau) – 2m06. Nội dung nhảy cao nam đã có 8 VĐV thi đấu.

MINH CHIẾN