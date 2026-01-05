Quách Thị Lan vẫn tập huấn nội dung 400m nữ chuẩn bị ASIAD 20

Quách Thị Lan vẫn tiếp tục tập huấn chuẩn bị chuyên môn cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2026 để đảm bảo nhiệm vụ ASIAD 20.

Quách Thị Lan tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập trung cho nhiệm vụ ASIAD 20

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, tuyển thủ Quách Thị Lan vẫn tiếp tục là thành viên tập huấn theo chương trình chuyên môn được xây dựng cho năm 2026. Trong đó, Quách Thị Lan vẫn là 1 trong những gương mặt quan trọng của tổ nội dung 400m nữ.

Tại SEA Games 33-2025, Quách Thị Lan đã giành HCV nội dung 400m rào. Cô chỉ tham dự 1 nội dung tại Đại hội vừa qua cũng như không thi đấu cùng tổ tiếp sức 4x400m nữ. Ngay sau khi thi đấu, Quách Thị Lan bày tỏ rằng SEA Games 33-2025 là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Đồng thời, cô sẽ tập trung chuyên môn tới hết Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 (tháng 11-2026) sau đó sẽ hướng tới công tác huấn luyện.

Dẫu vậy, Quách Thị Lan vẫn toàn tâm với nhiệm vụ quốc gia ở năm 2026. Vì vậy, cô vẫn tập trung vào tập luyện chuyên môn thời điểm này. HLV Vũ Ngọc Lợi của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đánh giá Quách Thị Lan là VĐV có kinh nghiệm và luôn giữ ý chí không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sở trường của Quách Thị Lan vẫn là thi đấu 400m và 400m rào. Thành tích 56”82 giúp cô giành vô địch SEA Games 33-2025 nội dung 400m rào hiện đang kém hơn 2 giây trước kết quả HCV tại ASIAD 19 là 54”45.

Năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam hướng đến nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là thi đấu giành thành tích tại ASIAD 20. Các tổ nội dung đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị và báo cáo chuyên môn cuối năm ngoái trước lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam. Sau đợt nghỉ lễ đầu năm mới 2026, các tổ chuyên môn bắt đầu trở lại tập luyện theo giáo án đã được xây dựng.

Mòn mỏi chờ tấm HCV ASIAD 18

Quách Thị Lan vẫn chưa được trao tấm HCV của kỳ ASIAD 18. Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng đã có ý kiến tới Liên đoàn điền kinh châu Á và Ban tổ chức ASIAD 18. Tuy nhiên đến lúc này, tất cả vẫn đang chờ quyết định cuối cùng.

Quách Thị Lan đã có kỳ SEA Games 33-2025 đáng nhớ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ ASIAD 18, Quách Thị Lan đã về nhì nội dung 400m rào nữ. Tuy nhiên, tuyển thủ về nhất tại chung kết nội dung là Kemi Adekoya (Bahrain) đã dương tính với doping vì thế bị tước thành tích. Kết quả HCV sau đó được thông báo sẽ trao cho Quách Thị Lan. Dù vậy trên thực tế, nữ tuyển thủ của điền kinh Việt Nam chưa được công nhận và trao chính thức HCV ASIAD 18 tính tới lúc này.

Trong khi đó, Kemi Adekoya đã kết thúc án cấm doping và trở lại thi đấu từ ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Nữ VĐV này giành HCV 400m, 400m rào tại ASIAD 19.

Sau 2 kỳ ASIAD, Quách Thị Lan vẫn đang chờ tấm HCV chính thức mà lẽ ra cô phải được sớm nhận quyết định trao sau khi có kết quả tước thành tích của Kemi Adekoya vào năm 2018.

MINH CHIẾN