Tuyển điền kinh Việt Nam hội quân tập trung nhiệm vụ giành huy chương ASIAD 20

Thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc nghỉ Tết và trở lại tập luyện chính thức từ mùng 6 Tết (ngày 22-2) trên các điểm tập huấn.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức trở lại tập luyện chuyên môn sau nghỉ Tết. Ảnh: MINH CHIẾN

Yêu cầu bước vào tập luyện nghiêm túc

Ngày 22-2, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tại các điểm tập huấn ở Hà Nội và Đà Nẵng đã trở lại sân tập luyện cùng các VĐV. Kết thúc quãng nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành viên các tổ nội dung có mặt đầy đủ trên sân tập, bước vào chương trình tập luyện năm mới. Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp làm việc với các tổ nội dung trên sân tập tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia ngày 22-2.

Từ báo cáo của Ban huấn luyện, thông tin cho biết tất cả tuyển thủ giữ tinh thần tốt trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, nhằm giữ ổn định chuyên môn, nhiều tuyển thủ đã ý thức tự tập vào giai đoạn nghỉ Tết vừa qua. Ngay khi trở lại tập huấn, tất cả đều bước vào cường độ rèn chuyên môn cao nên không bị ngắt quãng. “Mỗi chu kỳ huấn luyện thực hiện theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn đầu năm, VĐV được tích lũy thể lực. Song hành với đó, sau Tết, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có một số giải quốc tế nên VĐV tập luyện nghiêm túc để có chỉ số đảm bảo tham dự giải đấu”.

Theo kế hoạch từ đầu tháng 3, một số tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục có thêm lực lượng tuyển thủ tập huấn ở một số điểm tập tại TPHCM và Bắc Ninh. Yêu cầu của lãnh đạo ngành thể thao đối với chương trình tập huấn điền kinh Việt Nam là giữ sự tập trung trọng điểm, không dàn trải.

Sự sàng lọc kỹ lưỡng

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tự tin chuẩn bị chuyên môn cho năm mới. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển điền kinh Việt Nam có nhiệm vụ trọng điểm là ASIAD 20. Hiện tại, Ban huấn luyện chưa quyết định danh sách VĐV sẽ được đăng ký chính thức sang Nhật Bản. Quá trình tập luyện trong giai đoạn đầu năm được xem là lúc HLV của mỗi tổ nội dung dự báo khả năng tranh chấp của các học trò, sau đó đề xuất con người phù hợp đăng ký ASIAD 20.

Điền kinh Việt Nam hướng đến mục tiêu giành huy chương ASIAD 20. Thậm chí, trong kế hoạch xây dựng sơ bộ, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) xác định phải có nội dung trọng điểm phấn đấu đạt HCV. Vì vậy, mỗi tuyển thủ tự tìm cơ hội cho mình đến Nhật Bản nếu thể hiện tốt chuyên môn trong giai đoạn này.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cử VĐV thi đấu các nội dung gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật (nam), 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 400m rào, 3,000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x400m, nhảy xa, nhảy ba bước (nữ). Với ASIAD 20, việc chọn lựa gương mặt nào có suất tham dự sẽ được đánh giá từ thành tích của từng tổ nội dung tại SEA Games 33-2025 và khả năng dự báo phát triển thành tích sau giai đoạn tập huấn.

Trao đổi chuyên môn năm mới 2026, HLV Nguyễn Tuấn Anh của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết: “Tinh thần tuyển thủ trở lại tập luyện là tự tin. Tuyển thủ của các nội dung được vào tập luyện luôn ngay khi hội quân. Chúng tôi cũng có những sự kỳ vọng sẽ có tuyển thủ đạt được chỉ số tốt, nhận được suất góp mặt ASIAD 20”.

Hiện lúc này, đội tuyển điền kinh Việt Nam mới tập huấn 49 tuyển thủ. Khi số lượng được tăng thêm trong giai đoạn tiếp theo, mỗi tổ nội dung có sự kế thừa giữa VĐV trẻ triển vọng và VĐV lớn tuổi.

Lê Thị Cẩm Tú: Tôi sẽ nỗ lực có kết quả tốt trong năm 2026 Lê Thị Cẩm Tú là một trong những tuyển thủ hàng đầu của điền kinh Việt Nam tại nội dung cự ly ngắn. Gương mặt trẻ này đã có những trao đổi khi trở lại tập luyện trong năm mới. Phóng viên: - Xin chào Cẩm Tú, kỳ nghỉ Tết của bạn đã có nhiều điều thú vị chứ? Lê Thị Cẩm Tú: - Tôi đã được đón Tết năm mới bên người thân và rất vui khi được gặp mặt bạn bè, những người thân quen của mình ở quê nhà. Năm 2025 là năm đáng nhớ khi tôi có thành tích HCB 200m và HCB tiếp sức 4x100m tại SEA Games 33-2025, mọi người đã chúc mừng tôi rất nhiều về thành tích này. Phóng viên: - Mục tiêu năm 2026 của Cẩm Tú sẽ hướng tới như thế nào? Lê Thị Cẩm Tú: - SEA Games 33-2025 đã khép lại, bây giờ tôi bước vào chu kỳ tập luyện mới. Chắc chắn điều trên hết tôi được HLV đặt ra là phải đảm bảo được kết quả thông số thành tích trong tập luyện, thi đấu. Tôi cũng rất khát khao có cơ hội tham dự giải quốc tế để phát triển thêm chuyên môn và hy vọng mình giành được những thành tích xứng đáng. Phóng viên: - Bây giờ mọi người đã biết nhiều hơn về Cẩm Tú, bạn có thấy áp lực gì không? Lê Thị Cẩm Tú: - Hoàn toàn không. Tôi rất vui khi được người hâm mộ biết đến nhiều hơn. Điều đấy cũng cho thấy môn điền kinh được quan tâm hơn và như thế chúng tôi có thêm động lực thi đấu, nhận được sự cổ vũ của khán giả. Tôi cũng rất mong mình có thể thi đấu tốt tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 vào cuối năm nay. Phóng viên: - Xin cám ơn Cẩm Tú, chúc bạn sẽ có thành công năm 2026.

MINH CHIẾN