Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lỡ hẹn huy chương nội dung 3.000m tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tin tưởng cơ hội giành được huy chương đến với Nguyễn Thị Oanh nhưng cô tiếp tục không thành công.

Nguyễn Thị Oanh chưa có được huy chương tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 7-2, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu chung kết 3.000m nữ tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 ở Ấn Độ.

10 VĐV đã thi đấu chung kết của nội dung lần này. Nguyễn Thị Oanh đã khởi đầu với sự tập trung của mình. Tuy nhiên, cô vẫn phải cạnh tranh trước các đối thủ của Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan hay Sri Lanka… Sau nửa chặng đầu của chặng đua, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ vị trí ở nhóm đầu. Bước vào thời điểm quan trọng, các đối thủ bắt đầu tăng tốc để khẳng định vị trí của mình. Chính vì vậy, Nguyễn Thị Oanh không thể đảm bảo được vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Kết thúc thi đấu, Nguyễn Thị Oanh đã về đích hạng 5 với kết quả 9’21”13. Vô địch nội dung là VĐV Tanui Jeruto (Kazakhstan) với thành tích 8’46”87. Đây cũng là kết quả tốt nhất về cá nhân của chân chạy người Kazakhstan.

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh không thể giành được huy chương tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026. Cô đã tham dự nội dung 1.500m trước đó nhưng chưa thành công.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết thời điểm đầu năm đang là giai đoạn tích lũy thể lực, do vậy VĐV vẫn cần sự điều chỉnh. Tuy nhiên, việc Nguyễn Thị Oanh không giành được huy chương vẫn là điều phải rút kinh nghiệm của ban huấn luyện bởi cô vẫn đang là VĐV hàng đầu của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Ngày 8-2 sẽ tranh tài những nội dung cuối cùng tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026. Chúng ta có Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo thi đấu nội dung nhảy cao nữ.

MINH CHIẾN