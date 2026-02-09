Phạm Thị Hồng Lệ không được công nhận kỷ lục marathon 42km quốc gia

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ có kết quả tốt hơn kỷ lục marathon - 42km nữ. Ảnh: VNM

Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục khẳng định là gương mặt hàng đầu của marathon Việt Nam khi giành chiến thắng đáng nhớ trên đường chạy giải Marathon All-Star Việt Nam.

Năm nay, giải đấu tiếp tục tranh tài tại Hà Nội vào sáng ngày 8-2. Trước giờ khai cuộc, thời tiết tại khu vực miền Bắc trở lại với nhiệt độ dưới 14 độ C đồng thời có mưa nặng hạt. Đây là trở ngại đối với các VĐV tham dự giải lần này.

Tuy nhiên, Hoàng Nguyên Thanh vẫn giữ phong độ tốt. Trên đường đua marathon – 42km nam của hệ chuyên nghiệp, chân chạy số 1 của Việt Nam gặp sự cạnh tranh của Huỳnh Anh Khôi và Nguyễn Văn Lai cũng như VĐV Campuchia Van Pheara. Dù thời tiết có phần ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ của VĐV nhưng Hoàng Nguyên Thanh vẫn giữ vững vị trí số 1 để cán đích đầu tiên nội dung marathon – 42km với thành tích 2 giờ 19 phút 44 giây.

Hoàng Nguyên Thanh về nhất nội dung marathon - 42km nam. Ảnh: VNM

Về thứ nhì là Huỳnh Anh Khôi (2 giờ 20 phút 1 giây) còn hạng 3 là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Lai (2 giờ 22 phút 31 giây). Vị trí hạng 4 thuộc về Van Pheara (2 giờ 22 phút 46 giây) còn hạng 5 là rịnh Minh Tâm (2 giờ 26 phút 28 giây).

Tại cuộc thi đấu marathon – 42km nữ, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa hay Lê Thị Tuyết đã không tham dự. Chính vì thế, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ gần như không có đối thủ cạnh tranh. Cô đã về đích đầu tiên với kết quả 2 giờ 38 phút 6 giây. Thành tích này tốt hơn kỷ lục quốc gia 2 giờ 39 phút 49 được Nguyễn Thị Oanh lập năm 2024.

Tuy nhiên, kết quả của Phạm Thị Hồng Lệ không được công nhận là kỷ lục quốc gia. “Việc kết quả của giải đấu được công nhận kỷ lục quốc gia (nếu vượt kỷ lục cũ) phải đảm bảo nhiều yếu tố. Trong đó, phải có sự giám sát chuyên môn của bộ phận chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Ngoài ra còn có một số yếu tố khác được quy định. Do vậy, kết quả của Hồng Lệ chưa được công nhận là kỷ lục quốc gia khi đã đạt tại giải lần này”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Cùng tại giải, VĐV Kenya Kenedy Njogu về nhất nội dung 21km nam với kết quả 1 giờ 6 phút 24 giây. Về nhất 21km nữ là cựu tuyển thủ quốc gia Đoàn Thu Hằng với thời gian 1 giờ 22 phút 12 giây.

MINH CHIẾN