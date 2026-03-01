Hoàng Nguyên Thanh bỏ lỡ cơ hội phá kỷ lục quốc gia tại giải Tokyo Marathon 2026

Nam tuyển thủ số 1 của marathon Việt Nam đã đến gần với kỷ lục quốc gia của chính mình nhưng thiếu một chút để có thể lập thành tích mới.

Hoàng Nguyên Thanh chưa thể phá kỷ lục quốc gia trong lần thi đấu Tokyo Marathon 2026. Ảnh: DP

Ngày 1-3, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa là 2 đại điện của marathon Việt Nam tham dự giải quốc tế danh giá Tokyo Marathon 2026 ở Nhật Bản.

Đây là giải quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của 2 tuyển thủ vì thế, người hâm mộ rất chờ đợi Nguyên Thanh và Ngọc Hoa có thể phá kỷ lục quốc gia.

Trên đường chạy marathon – 42km nam, Hoàng Nguyên Thanh đã khởi đầu với sự bình tĩnh như thường lệ. Trong quãng đường thi đấu, nam tuyển thủ giữ được tốc độ theo sự điều chỉnh ở mỗi km mình vượt qua. Kết thúc thi đấu, Hoàng Nguyên Thanh đạt thời gian 2 giờ 20 phút 22 giây. Đây là một trong những kết quả tốt của Hoàng Nguyên Thanh.

Dù vậy, Nguyên Thanh chưa thể vượt qua kỷ lục quốc gia marathon nam của chính mình đang giữ là 2 giờ 18 phút 42 giây. Kỷ lục từng được lập khi Hoàng Nguyên Thanh thi đấu giải marathon châu Á 2024.

Giải Tokyo Marathon là 1 trong 6 giải lớn thuộc hệ thống giải marathon uy tín thế giới (Major Marathon) gồm Tokyo Marathon – Nhật Bản, Boston Marathon – Mỹ, London Marathon – Anh, Berlin Marathon – Đức, Chicago Marathon – Mỹ, New York Marathon – Mỹ.

Cùng tại đường chạy này, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã về đích cự ly marathon – 42km nữ với kết quả 2 giờ 45 phút 37 giây. Thành tích của Ngọc Hoa vẫn chưa đủ vượt qua kỷ lục quốc gia của nội dung này là 2 giờ 39 phút 50 giây do VĐV Nguyễn Thị Oanh đang nắm giữ.

Trong giải Tokyo Marathon 2026, về nhất nội dung marathon – 42km nam là Tadese Takele (2 giờ 03 phút 37 giây), VĐV Brigid Kosgei về nhất nội dung nữ với kết quả 2 giờ 14 phút 29 giây.

Sau giải đấu này, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa sẽ về nước tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng đến thi đấu giải Marathon vô địch quốc gia và cự ly dài 2026 tổ chức cuối tháng 3 tại Khánh Hòa.

MINH CHIẾN