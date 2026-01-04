Hoàng Nguyên Thanh đăng quang Vua leo núi Bà Rá 2026

Từ sáng sớm 4-1, không khí thể thao đã trở nên sôi động tại Tượng đài Phước Long chiến thắng (phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) khi Giải Việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 31 – năm 2026 chính thức khởi tranh.

Giải do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải chạy địa hình giàu truyền thống và uy tín bậc nhất cả nước.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Sau hơn 2 giờ tranh tài quyết liệt trên cung đường leo núi đầy thử thách, danh hiệu Vua leo núi đã thuộc về Hoàng Nguyên Thanh (đội chủ nhà Đồng Nai) với thành tích 34 phút 23 giây ở cự ly 7,7km hệ nam tuyển.

Ở nội dung nữ tuyển cự ly 5,4km, Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) xuất sắc đăng quang Nữ hoàng leo núi với thời gian 31 phút 42 giây. Trong khi đó, tại cự ly 19km hệ phong trào, vận động viên Hàng A Giàng (Lai Châu) cán đích đầu tiên.

Khoảnh khắc Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 chinh phục thành công danh hiệu Vua leo núi

Qua 31 lần tổ chức, "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" ngày càng khẳng định thương hiệu, được công nhận chính thức trong hệ thống giải thể thao quốc gia, trở thành điểm hẹn quen thuộc của các chân chạy hàng đầu Việt Nam mỗi dịp đầu năm mới. Giải năm nay quy tụ 9 tỉnh, thành phố và đơn vị tham dự hệ tuyển, gồm: Đoàn Quân đội (Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng), Lâm Đồng, Lai Châu, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TPHCM và chủ nhà Đồng Nai, với tổng cộng 120 vận động viên (77 nam, 43 nữ).

Khoảnh khắc Phạm Thị Nhật Lệ chinh phục thành công danh hiệu Nữ hoàng leo núi

Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc của làng điền kinh Việt Nam như Trịnh Quốc Lượng (Đoàn Quân đội), Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai)… Riêng đoàn chủ nhà Đồng Nai tham dự với 24 vận động viên hệ tuyển, đông nhất giải.

Các VĐV trên đường chạy

Bên cạnh hệ tuyển, hệ phong trào toàn quốc thu hút khoảng 700 vận động viên nam, nữ tranh tài ở các cự ly 6,1km và 19km. Ngoài ra, gần 200 vận động viên tham gia hệ phong trào cấp tỉnh và khoảng 1.000 người chạy đồng hành, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, chinh phục thử thách và gắn kết cộng đồng tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Phước Long – Bà Rá.

Các VĐV trên đường chạy

Tin liên quan Họp báo Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31

BÙI LIÊM