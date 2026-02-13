Tuyển thủ điền kinh Bùi Tuấn Tú có cơ hội tranh suất Olympic trẻ 2026

Bùi Tuấn Tú đang được kỳ vọng giành được suất chính thức góp mặt Olympic trẻ 2026 tổ chức tại Senegal.

Bùi Tuấn Tú (áo đỏ) đã giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Bùi Tuấn Tú đã giành HCB nội dung 2.000m chướng ngại vật nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 tổ chức ở Bahrain. Theo tính toán của Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam, đây là gương mặt triển vọng có cơ hội tranh suất chính thức Olympic trẻ 2026. Liên đoàn điền kinh thế giới sẽ trao suất cho môn điền kinh dựa theo xếp hạng của VĐV cũng như thành tích thi đấu đã đạt được qua các giải quốc tế.

Tại Olympic trẻ 2026, môn điền kinh sẽ tranh tài các nội dung gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 100m rào, 400m rào, 2.000m chướng ngại vật, nhảy cao, ném lao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném búa, nhảy sào và đi bộ 5km dành cho nam, nữ. Với kết quả HCB 2.000m tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (6’05”75), cơ hội được tới Senegal của Bùi Tuấn Tú rất khả quan.

Ngày 12-2, nam tuyển thủ trẻ này đã vinh dự nằm trong danh sách khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trước thành tích giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Bùi Tuấn Tú là đại diện duy nhất của đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam được nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần này.

Ngoài tuyển thủ trên, một số VĐV khác được nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 là Y Liên (cử tạ), Bùi Ngọc Thảo Thơm (vật), Hoàng Thị Thu Huyền (taekwondo), Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Uy (golf).

Đây cũng là lần đầu tiên, các gương mặt kể trên vinh dự được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31-10 tới 13-11 với 25 môn chính thức ở Dakar (Senegal).

MINH CHIẾN