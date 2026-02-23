Đội tiếp sức 4x400m nữ nhận chỉ tiêu giành huy chương tại ASIAD 20

Đội tiếp sức 4x400m nữ từng giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, đội tiếp sức 4x400m nữ của tuyển điền kinh Việt Nam có 5 VĐV tập huấn cùng nhau gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết: “Mỗi tuyển thủ có ưu thế riêng của mình. Tuy nhiên, việc chuẩn bị chuyên môn vẫn phải rất kỹ càng dù 5 VĐV gồm Lan, Hằng, Ngọc, Hạnh, Mai đã quen thuộc nhau những năm qua”. Các tuyển thủ trở lại sân tập từ ngày 22-2, sau khi kết thúc nghỉ Tết.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận chỉ tiêu giành huy chương tại ASIAD 20. Các thông số chuyên môn của đội hình chuyên môn này sẽ được Ban huấn luyện điều chỉnh qua từng giai đoạn tập luyện từ nay đến trước khi sang Nhật Bản thi đấu.

Năm ngoái, đội tiếp sức 4x400m nữ của tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn 3 tuần tại Pháp. Chương trình tập huấn được xem là sự khởi động giúp VĐV thay đổi không gian và làm mới mình. Trong năm ngoái, đội tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCB giải vô địch châu Á 2025 (tháng 5) với thời gian 3’34”77. Tới tháng 12, đội hình tiếp sức 4x400m nữ gồm Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCV SEA Games 33-2025 với kết quả 3’35”29. Hiện tại, đây là 2 thông số chuyên môn chính thức của đội tiếp sức 4x400m nữ khi thi đấu thực tế. Khoảng thành tích đạt được trong 2 giải là không có nhiều khác biệt.

Tuy nhiên, để tiệm cận thành tích đủ cơ hội tranh huy chương ASIAD (tính theo kết quả ở ASIAD 19) ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, VĐV điền kinh Việt Nam sẽ phải đạt thành tích trong khoảng 3’30”00. Tại ASIAD 19, đội tiếp sức 4x400m nữ Sri Lanka từng giành HCĐ với kết quả 3’30”88. Khi đó, chúng ta đã đứng hạng 4 nội dung trên với thành tích 3’31”61.

Điền kinh Việt Nam từng giành HCĐ tiếp sức 4x400m nữ ở ASIAD 18 vào năm 2018 với thông số 3’33”23. Đội hình tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 18 gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan.

Thành tích tốt nhất của đội tiếp sức 4x400m nữ của tuyển điền kinh Việt Nam, đồng thời là kỷ lục quốc gia, là 3’30”81. Kết quả được 4 tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh xác lập khi giành HCV ở giải vô địch tiếp sức châu Á 2024.

Năm nay, giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 6. Các tuyển thủ của Việt Nam sẽ có cơ hội tái lập thành tích nếu giữ được phong độ cao nhất.

Các tuyển thủ trở lại tập luyện trong ngày 22-2. Ảnh: MINH CHIẾN

Dù vậy, nhiệm vụ tranh huy chương ASIAD 20 vẫn là mục tiêu hàng đầu. HLV Nguyễn Thị Bắc và Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết không tạo áp lực quá lớn tới các VĐV tiếp sức 4x400m nữ. Bởi lẽ, VĐV giữ được sự thoải mái sẽ có thể phát huy hết tốc độ của mình trong thi đấu. Dù thế, việc cải thiện thành tích chuyên môn vẫn là điều không thể bỏ qua.

Trước khi đạt kết quả 3’30”81 ở năm 2024, các tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đã được tập huấn chuẩn bị dài ngày tại Thái Lan. Trong tính toán chọn thời điểm giúp tuyển thủ đạt điểm rơi chuyên môn tốt nhất cho ASIAD 20, đội tiếp sức 4x400m nữ dự kiến sẽ được tập huấn nước ngoài.

MINH CHIẾN