Cựu tuyển thủ Lê Văn Tuấn sẵn sàng chinh phục đường đua marathon ở tuổi 42

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Tuấn sẽ là 1 trong những gương mặt của đội điền kinh TPHCM dự nội dung marathon – 42km nam, hướng tới tranh huy chương Đại hội thể thao toàn quốc tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026.

Lê Văn Tuấn là VĐV lớn tuổi nhất tham dự nội dung marathon - 42km chuyên nghiệp nam tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026. Ảnh: TPM

Giới chuyên môn đang tập trung chú ý vào Lê Văn Tuấn (TPHCM) khi cựu tuyển thủ quốc gia này có tên tham gia giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sắp diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Năm nay, nội dung marathon – 42km nam của giải được ngành thể thao tính thành tích vào bảng tổng sắp Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nhắc về Lê Văn Tuấn, giới chuyên môn điền kinh và người đam mê chạy dài, marathon không xa lạ. Cựu tuyển thủ quốc gia này luôn được đánh giá là một trong những VĐV bền bỉ trên đường chạy dài hơi 42km. Bốn năm trước, tất cả người hâm mộ đã ngả mũ ngưỡng mộ Lê Văn Tuấn khi chứng kiến chân chạy này vượt qua giải tuyển chọn của Liên đoàn điền kinh Việt Nam, giành suất chính thức tham dự SEA Games 31 (tổ chức năm 2022) trên sân nhà.

Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lê Văn Tuấn được suất chính thức thi đấu SEA Games.

Chúng tôi vẫn nhớ khi trò chuyện cùng cựu tuyển thủ sau cuộc tuyển chọn VĐV tham dự nội dung marathon – 42km, Lê Văn Tuấn chia sẻ: “Tôi rất quyết tâm tham dự cuộc tuyển chọn này và khi vào đường chạy, từ đầu tới cuối tôi luôn giữ một mục tiêu là mình không được thất bại. Tôi đã thành công, được đại diện cho đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu SEA Games 31”.

Và trên đường đua marathon – 42km của SEA Games 31, Lê Văn Tuấn về đích hạng 4. Với cựu tuyển thủ này, chiến thắng giành huy chương chưa tới với mình nhưng trên hết thì Văn Tuấn toại nguyện được mục tiêu chuyên môn là đã thi đấu SEA Games bằng sự quyết tâm cao nhất.

Sau 4 năm, bây giờ Lê Văn Tuấn đứng trước cơ hội cạnh tranh sòng phẳng trước các đối thủ nhằm tranh huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại nội dung marathon – 42km. Trong 15 VĐV nam đăng ký thi đấu marathon – 42km trong giải vô địch quốc gia Marathon 2026, Lê Văn Tuấn là người lớn tuổi nhất. Năm nay, Lê Văn Tuấn bước vào tuổi 42. “Chúng tôi đánh giá cao về ý thức chuẩn bị chuyên môn của Lê Văn Tuấn. Ở tuổi ngoài 40, Lê Văn Tuấn vẫn giữ sự dẻo dai và bền bỉ trên đường chạy. Tinh thần và ý chí của Lê Văn Tuấn luôn rất cao”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh TPHCM đã trao đổi.

Lê Văn Tuấn đã có thâm niên tham dự giải vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong. Cựu tuyển thủ quốc gia này từng cho biết giai đoạn đầu tiên tham dự là năm 2011. Khi đó, Lê Văn Tuấn còn khoác áo điền kinh Đồng Nai. Trải qua những mùa giải sau đó, Lê Văn Tuấn tự nhận rằng mình được trưởng thành hơn rất nhiều bởi bản thân tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá.

Năm ngoái, Lê Văn Tuấn đã về đích hạng 5 nội dung marathon – 42km với kết quả 2 giờ 33 phút 04 giây, khi giải đấu tổ chức tại Quảng Trị. Năm 2024, Lê Văn Tuấn về đích hạng 4 (2 giờ 34 phút 03 giây). Năm 2023, chân chạy này về đích hạng 5 (2 giờ 40 phút 44 giây). Về cơ bản, chỉ số thành tích của Lê Văn Tuấn được giữ ổn định.

Lê Văn Tuấn sẽ tập trung để giành thành tích cao nhất, tìm cơ hội có huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TPM

Tuy nhiên trong năm nay, nội dung marathon – 42km nam được tính kết quả vào thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì thế, bản thân Lê Văn Tuấn cũng kỳ vọng tạo được sự đột phá để tìm tới một thành tích có giá trị cho mình và điền kinh TPHCM. Bản thân cựu tuyển thủ quốc gia này đã có sự chuẩn bị rất bài bản và tự tin hướng tới thời điểm thi đấu chính thức vào ngày 29-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

MINH CHIẾN