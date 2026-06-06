Điền kinh

Huỳnh Thị Mỹ Tiên thua VĐV số 2 thế giới, vuột mất tấm vé đấu chung kết 100m rào giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa

SGGPO

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tham dự vòng loại nội dung 100m tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa năm nay. Ảnh: M.T
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa năm nay. Ảnh: M.T

Ngày 6-6, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam vào tranh tài giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026.

Sự chú ý được hướng về vòng loại nội dung 100m rào nữ khi điền kinh Việt Nam có 2 tuyển thủ tham dự là Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thùy Linh. Trước khi giải đấu diễn ra, thời tiết mưa tại Đài Bắc Trung Hoa đã khiến các tuyển thủ phải thận trọng để chuẩn bị.

Bước vào vòng loại, Nguyễn Thùy Linh thi đấu lượt chạy vòng loại thứ nhất và về đích vị trí thứ 4 với kết quả 13”80. Về nhất lượt chạy là VĐV Bo Ya Zhang của chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa với kết quả 13”03. Theo quy định 3 VĐV có kết quả tốt nhất ở mỗi lượt vòng loại được chọn vào chung kết nội dung. Thùy Linh đã không có cơ hội được tấm vé vào chung kết.

Ở lượt chạy vòng loại thứ 2 của nội dung, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã thi đấu trước các đối thủ mạnh như Tobi Amusan (Nigeria), Hsiao-Hui Lin (Đài Bắc Trung Hoa), Tsz Yan Ju (Hongkong, Trung Quốc)… Nữ tuyển thủ của Việt Nam đã có kết quả 13”92 để đứng vị trí hạng 6. Về nhất lượt chạy vòng loại lần này là Tobi Amusan với kết quả 13”05.

Hiện tại, Tobi Amusan đang giữ vị trí số 2 thế giới ở nội dung 100m rào nữ. Năm ngoái, gương mặt này đã giành HCB tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 và từng giành HCV 100m rào nữ tại giải vô địch thế giới năm 2022.

Như vậy cả 2 tuyển thủ của đội điền kinh Việt Nam ở nội dung 100m rào nữ đã lỡ cơ hội góp mặt chung kết tại giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026.

Tại vòng loại 100m nam của giải, tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa đã đạt kết quả 10"71, xếp hạng 5 tại lượt chạy của mình nên không vào chung kết.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký 11 tuyển thủ tham dự giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa năm nay gồm Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Ngân, Trần Thị Loan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Trung Cường, Ngần Ngọc Nghĩa, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời, Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Đức Sơn.

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MINH CHIẾN

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