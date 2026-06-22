Tuyển thủ điền kinh hoàn thành giải tiếp sức vô địch châu Á 2026 tiếp tục về Việt Nam tập luyện

Các tuyển thủ quan trọng của nhóm các nội dung tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ và 4x100m nữ về nước sau giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 để tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam về nước tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: N.T.BẮC

Giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 là cuộc thi đấu quốc tế quan trọng cuối cùng để nhóm VĐV các nội dung tiếp sức của điền kinh Việt Nam điều chỉnh chuyên môn hướng tới ASIAD 20. Hôm nay 22-6, tất cả các thành viên về nước. Khi trở lại Việt Nam, từng tổ nội dung tiếp tục tập luyện và rút kinh nghiệm sau giải đấu kể trên.

Kết quả HCV nội dung tiếp sức 4x400m nam (3’02”60) của 4 tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc và HCV tiếp sức 4x400m nữ (3’31”16) của Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc là những thông số được xác định khả quan về chuyên môn ở thời điểm hiện tại. Tính từ sau SEA Games 33-2025 tới nay, đây mới là giải quốc tế đầu tiên mà VĐV tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu.

“Sau quá trình tập luyện, việc thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 vừa qua tạo cảm giác chuyên môn cho VĐV. Kết quả đã cho thấy sự tập trung của từng VĐV khi ra tranh tài. Tuy nhiên từ nay đến ASIAD 20 còn thời gian chuẩn bị nên các tổ nội dung vẫn sẽ phải có sự kiểm tra kỹ lưỡng nhất trong giai đoạn quyết định”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam trao đổi từ Trung Quốc cho biết.

Cùng tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn chứng kiến đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ đạt thành tích 3’18”58 còn đội tiếp sức 4x100m nữ có kết quả 44”13. Cả 2 thành tích trên chưa mang lại huy chương cho VĐV. Vậy nhưng, điều quan trọng là VĐV điền kinh Việt Nam biết được cơ hội tranh chấp thành tích của mình trước đối thủ châu lục như thế nào.

Theo đánh giá, một số tổ tiếp sức của đội tuyển điền kinh Việt Nam nếu giữ vững chỉ số thành tích sẽ có cơ hội lớn chạm tay thành tích huy chương ASIAD 20. Dù vậy, chúng ta hiểu rất rõ rằng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 chưa phải nơi để nhiều VĐV hàng đầu châu lục hay các đội tuyển mạnh tập trung dồn sức thi đấu. Mọi đối thủ cũng có sự nghiên cứu như VĐV điền kinh Việt Nam nhắm mục tiêu tranh chấp của mình.

Trong 2 lần liên tiếp đã thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á năm 2024, 2026, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đều có HCV. Năm 2024, chúng ta có tấm HCV với thời gian 3’30”81 (đây là kỷ lục quốc gia mới). Năm 2026, kết quả HCV được bảo vệ thành công khi VĐV đạt kết quả 3’31”16.

Dù vậy, cơ hội để tiệm cận kết quả huy chương ASIAD trong nội dung này còn đang là thách thức của HLV Nguyễn Thị Bắc cùng các tuyển thủ tiếp sức của mình gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Bởi lẽ, kết quả HCĐ tiếp sức 4x400m nữ tại ASIAD 19 từng có chỉ số 3’30”88 (đội Sri Lanka) và HCV có kết quả 3’27”65 (đội Bahrain). Năm 2018 tại ASIAD 18 ở Indonesia, đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam giành HCĐ với kết quả 3’33”23. Trong đội hình đó, các tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng còn thi đấu tới bây giờ.

VĐV tiếp sức 4x400m nam của điền kinh Việt Nam đang có phong độ cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, chỉ số 3’02”60 của đội tiếp sức 4x400m nam tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 đang mở ra cơ hội giúp VĐV tự tin chuẩn bị cho sự kỳ vọng tranh chấp một tấm huy chương nội dung này tại ASIAD 20. Qua các kỳ tham dự ASIAD trước đây, điền kinh nam Việt Nam chưa từng giành huy chương thi đấu tiếp sức. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết: “Ở ASIAD 19, thành tích vô địch của tiếp sức 4x400m nam là 3’01”58 còn huy chương đồng có kết quả 3’02”55. Các chỉ số là thước đo tham khảo để VĐV điền kinh nam của chúng tôi đã và đang chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay”.

Theo tìm hiểu, trước khi thi đấu ASIAD 20, các tổ nội dung trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ được tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao thể lực sau đó sang Nhật Bản tranh tài.

MINH CHIẾN