Đội tuyển TPHCM giành 4 HCV chung cuộc tại giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026

Với nỗ lực của mình, các gương mặt trẻ điền kinh TPHCM đạt được 4 tấm HCV qua các nội dung tranh tài.

VĐV điền kinh TPHCM đã có tấm HCV nhảy cao nam tại giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026 chính thức kết thúc tranh tài tại sân vận động Thái Nguyên sau buổi thi đấu cuối 13-6.

Trong giải năm nay, các gương mặt của điền kinh trẻ TPHCM đã giành được 16 huy chương trong đó có 4 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ và xếp hạng 8 toàn đoàn. Thành tích HCV của đội điền kinh trẻ TPHCM giành được từ kết quả thi đấu của Deguchi Nhẫn (200m nam, nhóm tuổi 2011-2012), Vũ Thị Hải Giang/Lâm Nguyệt Khánh/Nguyễn Võ Thùy Lâm/Nguyễn Mỷ Quyên (tiếp sức 4x100m nữ, nhóm tuổi 2009-2010), Nguyễn Phước Tài (nhảy cao nam, nhóm tuổi 2013-2014), Deguchi Nhẫn (100m nam, nhóm tuổi 2011-2012).

Ngày cuối của giải đã chứng kiến nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn chuyên môn. Tại đây, VĐV các đơn vị nỗ lực giành những tấm huy chương cuối cùng cho mình. Trong đó, một số kết quả chú ý như cú đúp vô địch tiếp sức 4x400m nam, 400m nữ nhóm tuổi 2011-2014 của đội Tây Ninh. Trong chung kết tiếp sức 4x400m nam, đội Tây Ninh (Tấn Luận/Thanh Phong/Minh Tú/Tuấn Hưng) về nhất với kết quả 3’31”05 còn tại chung kết tiếp sức 4x400m nữ, các gương mặt Gia Mẫn/Phương Thúy/Kim Thùy/Huỳnh Hoa đạt thời gian 4’01”07 và giành HCV.

Trước khi giải bế mạc, 2 nội dung cuối cùng đã diễn ra quyết liệt đối với các VĐV cự ly 200m nam và nữ. Chung kết 200m nam nhóm tuổi 2009-2010, gương mặt trẻ Nguyễn Việt Anh (Công an Nhân dân) về nhất với thời gian 21”63 khi chiến thắng 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nguyễn Quang Thống (Đắk Lắk) và Huỳnh Gia Hào (TPHCM). Chung kết 200m nữ, VĐV Lê Thị Thảo (Thanh Hóa) đạt HCV với thời gian 24”49. Đây là HCV cuối cùng được trao tại giải.

Chung cuộc, đội điền kinh trẻ Tây Ninh đã giành 15 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ xếp nhất toàn đoàn. Đây là bất ngờ lớn tại giải năm nay. Vị trí hạng nhì thuộc về điền kinh trẻ Quân đội với 10 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ. Hạng ba là đội Quảng Trị với 9 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Năm nay, điền kinh trẻ Quảng Ngãi giành vị trí hạng 4 (7 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ) còn hạng 5 là Ninh Bình (6 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ). Đội điền kinh trẻ Hà Nội giành 3 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ nên đứng hạng 11. Trong 36 đoàn tham dự, duy nhất đội điền kinh trẻ Lai Châu không giành được huy chương.

MINH CHIẾN