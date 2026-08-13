Hai kỷ lục trẻ tiếp sức 4x100m bị phá vỡ tại ngày áp chót giải vô địch U20, U23 quốc gia 2026

Giới chuyên môn đã được chứng kiến thêm các kỷ lục hấp dẫn ở nội dung tiếp sức 4x100m nam và 4x100m nữ tại ngày thi đấu của giải.

VĐV Đoàn Thị Thùy Trang giành HCV cho đội điền kinh trẻ TPHCM. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

Ngày 13-8 là ngày thi đấu áp chót tại giải điền kinh vô địch U20, U23 quốc gia 2026 trên sân vận động Bạc Liêu (Cà Mau).

Tại ngày thi đấu, đội điền kinh TPHCM giành thêm 2 tấm HCV đóng góp vào kết quả tổng sắp hiện tại.

Trong đó, gương mặt trẻ Đoàn Thị Thùy Trang về nhất chung kết nội dung 100m nữ nhóm tuổi U23 với thời gian 12”38. Thùy Trang vượt qua người bám đuổi sát ngay sau mình là Hoàng Thị Ngọc Khánh (Công an Nhân dân, 12”40) để giành tấm HCV xứng đáng. Tiếp đó vào buổi chiều, VĐV Đào Huỳnh Minh Ánh của điền kinh trẻ TPHCM giành được HCV nhảy xa nữ nhóm tuổi U23 với thành tích tốt nhất là 5m78. Minh Ánh chiến thắng VĐV Lê Hồ Thị Sao Băng (Khánh Hòa, 5m75) để có kết quả vô địch cho mình.

Cùng ngày, giới chuyên môn đã chứng kiến 2 kỷ lục hấp dẫn trong cuộc tranh tài tiếp sức 4x100m nam và 4x100m nữ.

Tại chung kết tiếp sức 4x100m nữ nhóm tuổi U20, đội nữ Tây Ninh gồm Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Trần Thị Như Ý, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Ngọc Cẩm vượt qua các đối thủ cạnh tranh thành tích trực tiếp là đội An Giang, Quân đội về đích với thời gian nhanh nhất: 48”10.

Kết quả đã được công nhận phá kỷ lục trẻ quốc gia trong nội dung ở nhóm tuổi U18. Tại nội dung này, đội tiếp sức của An Giang nhận HCB (49”17) và Quân đội đạt HCĐ (1’43”39).

Chung kết tiếp sức 4x100m nam nhóm tuổi U20 cũng chứng kiến thành tích kỷ lục quốc gia trẻ mới được xác lập.

Đội tiếp sức của Công an Nhân dân với Bùi Quang Hưng, Ngô Mậu Tuyết, Lâm Quang Huy, Nguyễn Việt Anh đã giành HCV với kết quả 41”15. Thành tích vượt kỷ lục quốc gia cũ từ năm 2024 là 41”20 của đội điền kinh trẻ Hà Tĩnh, trở thành kỷ lục mới nhóm tuổi U20. Cùng nội dung, HCB là đội Hà Nội (41”35) còn HCĐ là đội TPHCM (41”80).

Tại ngày áp chót, một số thành tích HCV được giới chuyên môn chú ý của Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng, 3.000m chướng ngại vật nữ U23, 10’59”93), Nguyễn Tấn Khiêm (Tây Ninh, ném lao nam U23, 66m24), Lương Xuân Sơn (Phú Thọ, 3.000m chướng ngại vật nam U20, 9’42”94), Triệu Thị Bình (Cao Bằng, 10.000m nữ U20, 38’27”09), Nguyễn Khánh Linh (Ninh Bình, 1.500m nữ U23, 4’29”94), Nguyễn Chí Kiên (Quảng Ngãi, 1.500m nam U23, 3’54”22), Trương Văn Hiếu (Công an Nhân dân, 100m nam U23, 10”75)…

Tạm thời, đội điền kinh TPHCM đang có 4 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ xếp hạng 6. Giữ vị trí số 1 đang là đội Quân đội với 7 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ còn tạm có hang nhì là Công an Nhân dân (6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ) trong khi hạng ba đang là Cần Thơ (5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ).

Ngày 14-8, giải sẽ khép lại với các nội dung cuối cùng.

MINH CHIẾN