Tài năng trẻ điền kinh trình làng từ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026

Với những người làm chuyên môn, giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 là sân chơi ý nghĩa giúp từng VĐV điền kinh học sinh có dịp thể hiện khả năng của mình.

VĐV nhảy cao Huỳnh Thịnh của đội thể thao học sinh TPHCM đã có kết quả tốt trong giải năm nay. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

“Năm nay, giải đấu đưa vào tranh tài các nội dung đối với hệ phong trào và nâng cao. Có thể xem, mỗi kết quả của các em học sinh được phản ánh từ sự chuẩn bị chuyên môn của đơn vị chủ quản. Chúng tôi đánh giá những giải đấu học sinh với cấp độ toàn quốc như thế này là một dịp để tìm thêm những VĐV điền kinh triển vọng tương lai”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trên sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng), gần 600 học sinh đã ra thi đấu theo 3 đội tuổi dành cho VĐV cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Qua 4 ngày tranh tài của giải, nhiều lượt thi đấu các nội dung đã có những gương mặt mang lại sự chú ý cho người làm chuyên môn. Có thể kể tới Huỳnh Thịnh (TPHCM, HCV nhảy cao 1m92, hệ nâng cao trung học phổ thông), Đồng Thị Hường (Bắc Ninh, HCV 400m nữ - 47”82, hệ nâng cao trung học phổ thông), Khiếu An Nguyên (Lạng Sơn, HCV 100m nam - 10”78, hệ phong trào trung học phổ thông), Lê Duy Đoàn (Hà Nội, HCV 100m nam – 10”55, hệ nâng cao trung học phổ thông), Dương Vương Bình (Quảng Trị, HCV nhảy cao 1m92, hệ phong trào trung học phổ thông), Nguyễn Minh Tâm (Lâm Đồng, HCV 200m nam – 21”28, hệ nâng cao trung học phổ thông)…

Thực tế, từng VĐV học sinh thi đấu nội dung theo hệ phong trào hay nâng cao đều có sự chuẩn bị chuyên môn cho mình. Trực tiếp HLV trên sân đều đưa ra những sự chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm giúp VĐV nỗ lực giành thành tích cao nhất. Tuy nhiên, kết quả thi đấu vẫn phụ thuộc hoàn toàn ở năng lực chuyên môn của VĐV và thành tích phản ánh rõ năng lực, tố chất của từng người trong mỗi nội dung thi đấu.

Làm sao để từ lực lượng VĐV học sinh như vậy, các trung tâm huấn luyện đào tạo thể thao tại các tỉnh, thành, ngành tiếp tục bồi dưỡng phát triển trở thành những tài năng điền kinh nước nhà trong tương lai luôn cần nhiều thời gian và sự đầu tư.

Tại Đề án phát triển Điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 được Bộ VH-TT-DL phê duyệt và bắt đầu thực hiện các nội dung từ năm 2025, nhiệm vụ được đặt ra cụ thể đối với việc tìm kiếm nguồn lực để đầu và phát triển lâu dài.

Đề án đã giao nhiệm vụ đối với công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV các tỉnh, thành, ngành sẽ cần: “Tập trung huấn luyện khoảng 2.200-2.500 VĐV tại các tỉnh, thành, ngành theo 3 tuyến: năng khiếu, trẻ và đội tuyển của các tỉnh, thành, ngành để tham gia thi đấu các giải toàn quốc trong năm; Tuyển chọn lực lượng VĐV từ các giải trẻ, giải học sinh tỉnh, các hoạt động tập luyện ngoài giờ của học sinh các trường học; Tuyển chọn các trường hợp đặc biệt khi có sự giới thiệu và phát hiện VĐV có năng khiếu;

Đào tạo theo hệ thống từ năng khiếu đến trẻ và lên đội tuyển tỉnh, có sự đào thải hàng năm nếu không đạt yêu cầu về chuyên môn và thành tích thi đấu; Xây dựng cơ chế để thu hút người Việt Nam có năng khiếu điền kinh đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, về thi đấu cho quốc gia…”.

VĐV thi đấu tích cực tại môn điền kinh giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026. Ảnh: MINH MINH

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 là cơ hội quý để HLV chuyên môn tìm thêm những tài năng cho điền kinh thành tích cao. Theo đánh giá của bộ phận chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam, các chỉ số thành tích tại giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 sẽ được tổng hợp và phân tích năng lực của các trường hợp học sinh triển vọng để quan tâm đào tạo hiệu quả giúp nhiều gương mặt sẽ trở thành VĐV điền kinh chuyên nghiệp trong tương lai.

Chương trình thi đấu môn điền kinh của giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 đã bế mạc ngày 26-6. Đội điền kinh học sinh TPHCM đã giành được 8 tấm HCV trong các nội dung phong trào, nâng cao tại giải.

Tin liên quan 5 môn thể thao tranh tài ở giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026

MINH CHIẾN