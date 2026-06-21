5 môn thể thao tranh tài ở giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026

Đoàn thể thao học sinh TPHCM góp mặt giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026. Ảnh: TTTPHCM

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 được tổ chức từ ngày 20-6 tới 30-6 tại Lâm Đồng. Ban tổ chức đưa vào tranh tài 5 môn thể thao trọng điểm để phát triển thể chất, thể lực cho học sinh các cấp học phổ thông gồm bơi, điền kinh, bóng bàn, cầu lông và võ cổ truyền.

Ở lần tổ chức năm nay, các môn thi đấu sẽ tổ chức theo hệ nâng cao đối với học sinh năng khiếu và hệ phong trào dành cho VĐV là các học sinh tập luyện ở trường học.

Kết quả thi đấu của VĐV học sinh tại giải sẽ là cơ sở để nhà quản lý tuyển chọn lực lượng tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2026 tổ chức trong tháng 7 tại Indonesia.

Theo điều lệ tại giải năm nay, môn bơi sẽ tổ chức thi đấu nâng cao (dành cho nam, nữ) các nội dung bơi tự do (50m, 100m, 200m, 400m), bơi ếch (50m, 100m, 200m), bơi ngửa (50m, 100m), bơi bướm (50m, 100m), bơi tiếp sức 4x100m tự do; Hệ phong trào gồm cấp tiểu học (7-8 tuổi gồm bơi tự do 50m, 100m; bơi ếch 50m, 100m; bơi tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x50m tự do. 9-11 tuổi gồm bơi tự do 50m, 100m; bơi ếch 50m, 100m; bơi ngửa 50m; bơi tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x50m tự do); cấp trung học cơ sở (12-13 tuổi gồm bơi tự do 50m, 100m, 200m; bơi ếch 50m, 100m; bơi ngửa 50m; 100m; tiếp sức 4x50m tự do; nhóm tuổi 14-15 gồm bơi tự do 50m, 100m, 200m; bơi ếch 50m, 100m; bơi ngửa 50m; 100m; tiếp sức: 4x50m tự do).

Với môn điền kinh, hệ phong trào đưa vào thi đấu cá nhân cấp tiểu học nội dung chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy 500m. Cấp trung học cơ sở có nội dung nữ: chạy 100m, 300m, 800m, nhảy xa, nhảy cao; nam chạy 100m, 300m, 1500m, nhảy xa, nhảy cao. Cấp trung học phổ thông có nội dung nữ: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 3kg; nam chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5kg. Đối với đồng đội, VĐV tiểu học thi đấu tiếp sức 4x50m (nam, nữ), VĐV trung học cơ sở thi đấu tiếp sức 4x100m (nam, nữ), tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ và cấp trung học phổ thông thi đấu chạy tiếp sức 4x100m (nam, nữ), tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Dành cho nâng cao, VĐV sẽ thi đấu nữ chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ 3kg; nam chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ 5kg cùng các nội dung tiếp sức sức 4x100m (nam, nữ), tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

MINH CHIẾN