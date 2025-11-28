VĐV Việt Nam giành 5 HCV tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025

Các thành viên của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành được 5 HCV tại Đại hội đang được tranh tài ở Brunei.

Đội pencak silat học sinh Việt Nam thi đấu tại Brunei lần này. Ảnh; SILAT VIETNAM

Trong kết quả thi đấu gần nhất, VĐV của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành được tấm HCV thứ 5 với thành tích thi đấu tại môn pencak silat.

Tại trận chung kết hạng cân dưới 71kg nam, gương mặt trẻ Nguyễn Quang Thành đã lên ngôi vô địch sau khi thắng đối thủ Maulana (Malaysia). Chiến thắng giúp Quang Thành không chỉ giành HCV mà còn giúp Đoàn thể thao học sinh Việt Nam có được kết quả quan trọng để giữ hạng 6 trên bảng tổng sắp.

Trước đó, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã có những kết quả HCV từ thành tích thi đấu của Lý Mùi Sâu (điền kinh), Triệu Thị Bình (điền kinh), Huỳnh Anh Thuận (pencak silat), Lê Trung Thành (pencak silat).

Tính đến ngày 27-11, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành được thành tích 5 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ. Các đoàn Indonesia, Thái Lan và Malaysia giữ 3 vị trí dẫn đầu.

Kết quả thành tích của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam sẽ khó thay đổi bởi hôm nay đã là ngày thi đấu áp chót và chúng ta không còn nội dung tranh tài. Ngày 28-11, Đại hội sẽ bế mạc.

Tại Brunei năm nay, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 được tổ chức từ ngày 20-11 tới 28-11. 8 môn thể thao đưa vào tranh tài 106 bộ huy chương ở các môn gồm cầu lông, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, bóng lưới, pencak silat, cầu mây và wushu. Năm ngoái, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 được tổ chức tại Đà Nẵng. Khép lại Đại hội, Đoàn thể thao học sinh của Việt Nam đã xếp nhất giành có kết quả 44 HCV.

MINH CHIẾN