Các môn khác

VĐV Việt Nam giành 5 HCV tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025

SGGPO

Các thành viên của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành được 5 HCV tại Đại hội đang được tranh tài ở Brunei.

Đội pencak silat học sinh Việt Nam thi đấu tại Brunei lần này. Ảnh; SILAT VIETNAM
Đội pencak silat học sinh Việt Nam thi đấu tại Brunei lần này. Ảnh; SILAT VIETNAM

Trong kết quả thi đấu gần nhất, VĐV của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành được tấm HCV thứ 5 với thành tích thi đấu tại môn pencak silat.

Tại trận chung kết hạng cân dưới 71kg nam, gương mặt trẻ Nguyễn Quang Thành đã lên ngôi vô địch sau khi thắng đối thủ Maulana (Malaysia). Chiến thắng giúp Quang Thành không chỉ giành HCV mà còn giúp Đoàn thể thao học sinh Việt Nam có được kết quả quan trọng để giữ hạng 6 trên bảng tổng sắp.

Trước đó, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã có những kết quả HCV từ thành tích thi đấu của Lý Mùi Sâu (điền kinh), Triệu Thị Bình (điền kinh), Huỳnh Anh Thuận (pencak silat), Lê Trung Thành (pencak silat).

Tính đến ngày 27-11, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành được thành tích 5 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ. Các đoàn Indonesia, Thái Lan và Malaysia giữ 3 vị trí dẫn đầu.

Kết quả thành tích của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam sẽ khó thay đổi bởi hôm nay đã là ngày thi đấu áp chót và chúng ta không còn nội dung tranh tài. Ngày 28-11, Đại hội sẽ bế mạc.

Tại Brunei năm nay, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 được tổ chức từ ngày 20-11 tới 28-11. 8 môn thể thao đưa vào tranh tài 106 bộ huy chương ở các môn gồm cầu lông, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, bóng lưới, pencak silat, cầu mây và wushu. Năm ngoái, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 được tổ chức tại Đà Nẵng. Khép lại Đại hội, Đoàn thể thao học sinh của Việt Nam đã xếp nhất giành có kết quả 44 HCV.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 thể thao Việt Nam pencak silat điền kinh Triệu Thị Bình Lý Mùi Sâu

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn