Thế vận hội Mùa đông trước nguy cơ thiếu tuyết

Chính quyền Italy đang chịu áp lực ngày càng tăng để đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Milano Cortina, trong đó thời tiết ấm áp bất thường đã làm dấy lên những lo ngại không chỉ đối với nước chủ nhà mà còn ảnh hưởng đến những thách thức cấu trúc rộng lớn hơn mà các môn thể thao mùa đông đang phải đối mặt.

Johan Eliasch, Chủ tịch Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván quốc tế (FIS), đã cảnh báo những thách thức mà nước chủ nhà đang phải đối mặt trước ngày ​​khai mạc 6-2-2026. Việc sản xuất tuyết nhân tạo đã nổi lên như một trong những mối quan ngại cấp bách nhất, đặc biệt là tại các địa điểm ở miền bắc Italy. Ông Eliasch cho biết một số khu vực của đường đua trượt tuyết đổ dốc ở Bormio hiện đang thiếu tuyết, và nhiệt độ cao đã hạn chế việc sản xuất tuyết chỉ còn diễn ra vào ban đêm. “Hiện tại chúng tôi biết rằng thiết bị sản xuất tuyết đang hoạt động, nhưng chúng tôi có thêm một vấn đề nữa, đó là nhiệt độ rất cao. Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ có thể sản xuất tuyết vào ban đêm, chứ không phải ban ngày vì quá ấm. Vì vậy, công suất lý thuyết đơn giản là không thể đáp ứng được”.

Các nhà chức trách Italy đã tìm cách giảm nhẹ những lo ngại. Ban tổ chức Thế vận hội Milano Cortina tuần này đã thông báo về việc giải quyết vấn đề kỹ thuật gây chậm trễ trong việc sản xuất tuyết nhân tạo tại khu nghỉ dưỡng mùa đông Livigno, nơi sẽ diễn ra các sự kiện trượt ván trên tuyết và trượt tuyết tự do. Tuy nhiên, Livigno đã được ông Eliasch xác định là khu vực cần được chú trọng khẩn cấp. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Thế vận hội, ông mô tả sự chậm trễ trong sản xuất tuyết nhân tạo là chưa từng có tiền lệ, lưu ý rằng các sự kiện Olympic đòi hỏi sự chắc chắn về hậu cần và tài chính cao hơn đáng kể so với các cuộc thi quốc tế thông thường.

Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6-2, đúng 2 thập niên sau khi Turin 2006 đưa Thế vận hội trở lại Italy, và 70 năm sau Thế vận hội Cortina d'Ampezzo huyền thoại năm 1956. Khoảng 2.900 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới dự kiến ​​sẽ tranh tài ở 16 nội dung và 116 sự kiện trải dài trên khắp các vùng núi cao và đô thị mang tính biểu tượng nhất của Italy. Đây cũng sẽ là kỳ Thế vận hội mùa đông cân bằng giới tính nhất trong lịch sử. Phụ nữ sẽ chiếm 47% tổng số người tham gia, tăng từ 45,4% tại Bắc Kinh 2022 (Trung Quốc), và sẽ tranh tài ở con số kỷ lục 50 nội dung dành cho nữ, nhiều hơn 4 nội dung so với kỳ sự kiện trước.

HUY KHÔI