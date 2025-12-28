Giải golf HTV Swing Cup 2025: Dấu ấn bùng nổ với 2 giải Hole In One

Giải golf HTV Swing Cup 2025 đã chính thức khép lại sau hai ngày thi đấu (26 và 27-12) sôi nổi và đầy cảm xúc tại sân golf Tân Sơn Nhất. Mùa giải thứ 2 được đánh giá là một trong những giải golf phong trào quy mô và chất lượng hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước, với thành công vượt ngoài mong đợi.

Mùa 2 HTV Swing Cup khép lại thành công tốt đẹp

Giải đấu được đồng tổ chức bởi Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền hình (TMS), Công ty Cổ phần Golf Chuyên Nghiệp (Golf Pro) và Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên – đơn vị vận hành Sân golf Tân Sơn Nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu giá trị lan tỏa.

HTV Swing Cup 2025 quy tụ 18 đội với tổng cộng 288 tuyển thủ, được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh. Sau hai ngày thi đấu đối kháng hấp dẫn, kết quả chung cuộc được công bố: giải nhất thuộc về CLB Golf Vũ Võ Miền Nam, trong khi giải nhì là CLB Golf Quảng Trị Phía Nam, còn giải ba là CLB Golf Quảng Nam Phía Nam. Ngoài ra, giải phong cách thuộc về CLB Golf Họ Lê Miền Nam.

Các tuyển thủ tranh tài tại giải

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là việc ghi nhận hai cú hole in one vô cùng giá trị trong suốt hai ngày thi đấu, điều hiếm có đối với một giải golf phong trào. Ngày thi đấu thứ nhất, tại hố 5D, tuyển thủ Vũ Lộc đến từ CLB SG82 đã xuất sắc thực hiện cú hole in one.

Ngày thi đấu thứ hai, không khí giải đấu thực sự bùng nổ tại hố 8D, khoảng cách 165 yard, khi vận động viên Phạm Văn Hùng (đội Hưng Yên Miền Nam) thực hiện thành công cú hole in one và nhận giải thưởng 1 xe hơi Maserati trị giá gần 4 tỷ đồng, một trong những phần thưởng hole in one có giá trị lớn bậc nhất của golf phong trào Việt Nam.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, HTV Swing Cup còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào golf Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Giải đấu góp phần kết nối các câu lạc bộ golf phong trào trên cả nước, khuyến khích các CLB hoạt động ngày càng quy củ, bài bản và sôi nổi hơn, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nền tảng phát triển bền vững cho phong trào golf Việt Nam.

Tin liên quan Khởi tranh giải golf HTV Swing Cup lần 2

NGUYỄN ANH