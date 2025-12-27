Khởi tranh giải golf HTV Swing Cup lần 2

Diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-12 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM), giải golf HTV Swing Cup lần 2 - 2025 hứa hẹn mang đến một mùa giải bùng nổ cả về chuyên môn lẫn trải nghiệm.

Các đại biểu khai mạc giải đấu

HTV Swing Cup lần 2 - 2025 thu hút 18 câu lạc bộ với hàng trăm tuyển thủ là các single handicap, doanh nhân và cộng đồng đam mê golf đến từ khắp cả nước. Các tuyển thủ thi đấu theo thể thức đồng đội đối kháng, thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội, mang đến những màn tranh tài kịch tính, cùng những trải nghiệm ấn tượng cho người chơi và khán giả.

VĐV thi đấu tại giải

Ở mùa giải thứ 2, nét mới đáng chú ý là sự thay đổi về điều lệ để nâng tầm chất lượng chuyên môn. Đầu tiên là thêm một cặp đấu Foursome trong ngày cuối bên cạnh 7 cặp đấu single match. Tiếp theo là siết chặt quy định về đối tượng tham dự để đảm bảo công bằng và hấp dẫn trong những cuộc cạnh tranh. Đáng chú ý, giải thưởng hole in one ở tất cả các hố par 3, đặc biệt là 2 căn hộ và siêu xe Maserati.

Với công nghệ, trang thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ sản xuất nhiều kinh nghiệm qua các sự kiện thể thao lớn của HTV như: Cúp Truyền Hình TPHCM, Thử thách địa hình HTV Challenge Cup; Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp toàn bộ diễn biến giải đấu, đưa HTV SWING CUP trở thành một sự kiện đẳng cấp.

NGUYỄN ANH