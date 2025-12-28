Naoya Inoue - Junto Nakatani đều thắng, trận “siêu đấu Nhật Bản” sắp thành hiện thực

Cả Naoya Inoue lẫn Junto Nakatani đều giành chiến thắng điểm sau 12 hiệp đấu ở trong các trận bảo vệ đai vô địch cuối năm của mình. Từ đó, trận “siêu đấu Nhật Bản” giữa Minh chủ làng quyền hạng siêu gà và Nhà vô địch WBC, IBF và The Ring hạng gà đang đến rất gần...

Inoue thắng Picasso

Đối đầu với một Alan Picasso khá linh hoạt trong những hiệp đấu giữa trận, “Quái thú Nhật Bản” vẫn thể hiện trình độ đánh quyền và bộ phép né đòn linh hoạt đẳng cấp và thể hiện sự vượt trội đáng kể về điểm số.

Khép lại sự kiện mang tên là “Ring V: Night of the Samurai” diễn ra tại sàn đài Mohammad Abo Arena (Riyadh, của Saudi Arabia), Inoue đã được cả 3 thành viên BGK chấm điểm thắng lần lượt là: 117-111, 119-109 và 120-108.

Inoue cho biết sau trận toàn thắng thứ 27 (và trận bảo vệ thành công cả 5 đai vô địch hạng siêu gà lần thứ... 6 liên tiếp) với giọng điệu khiêm tốn: “Tối nay màn trình diễn của tôi chưa đủ tốt, đáng lẽ phải làm tốt hơn”.

Inoue cũng thừa nhận qua một phiên dịch viên rằng là anh “thực sự mệt mỏi”, khi phải thực hiện trận đấu bảo vệ các đai vô địch thứ 4, chỉ ở trong năm 2025 này, và rằng anh sẽ “nghỉ ngơi một thời gian đáng kể...”.

Sao cũng được, với chiến thắng vốn được cả “Minh chủ” làng quyền hạng nặng Oleksandr Usyk bước lên sàn chúc mừng, Inoue tiếp tục củng cố vững chắc vị thế Đệ nhất quyền thủ không kể cân, anh đã nhận được danh hiệu này trên sàn đài và giờ đây, nghỉ ngơi để hướng đến võ sĩ đồng hương Nakatani.

Nakatani (biệt danh “Big Bang”) cũng thắng điểm Sebastian Hernandez sau 12 hiệp đấu, tuy nhiên với cách biệt không quá lớn trong một trận đấu khá chật vật khi bị đối thủ đấm sưng cả mắt phải. Dù sao, thắng với điểm số 115-113, 115-113 và 118-110 vẫn là thắng, anh đang có thành tích 32-0 (24 KO).

Chứng kiến đối thủ đồng hương tiềm tàng cũng đã giành chiến thắng ở sàn đài Mohammad Abo Arena trong cùng một đêm, Inoue có chia sẻ: “Cả 2 chúng tôi đều chiến thắng rất tốt tối nay. Chúng ta sẽ phải chờ xem. Nhưng với người hâm mộ Nhật Bản, các bạn có thể mong đợi điều gì đó rất tuyệt vời”.

Ngoài ra, võ sĩ đang sở hữu các đai WBA (Super), WBO, IBF, WBC và The Ring hạng siêu ruồi cũng gợi ý khả năng thượng đài với Nhà vô địch siêu ruồi Jesse “Bam” Rodriguez “nếu anh ta chịu phi thăng hạng siêu gà”.

Đ.Hg.